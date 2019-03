Bad Essen. Im Frühjahr beginnt die Hauptsaison für Heiratswillige. Passend dazu finden Anfang April erneut die Hochzeitstage in Bad Essen statt. Dort können sich Paare inspirieren lassen, die sich das Jawort geben wollen.

Es ist die dritte Auflage der Bad Essener Hochzeitstage, die sich nicht nur vom Namen von anderen Messen abheben. Statt alle Aussteller in einer großen Halle versammelt vorzufinden, können sich Interessierte am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, in den teilnehmenden Geschäften in der Kurstadt umsehen. „So soll die Veranstaltung gemütlicher werden“, erklärt Viktor Pehlke von Stilhafen. Die Herrenausstatter organisieren die Hochzeitstage zusammen mit dem Juwelier von Zeddelmann und dem Friseursalon Nurgüls Haarmony.

Mit dabei sind auch Mode Arlinghaus aus Damme und Düvel-Floristik aus Ostercappeln. Außerdem werden Limousinen sowie Mustangs ausgestellt.

Die Hochzeitstage finden am Samstag, 6. April 2019, von 10 bis 14 Uhr, und am Sonntag, 7. April 2019, von 13 bis 18 Uhr statt.