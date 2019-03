Rattinghausen. Neuer Vorsitzender des Sportfischer-Vereins Wittlage ist Sven Kerschke. Er trat die Nachfolge von Hartmut Schrimper an.

Nach 16 Jahren hatte Hartmut Schrimper in der Jahreshauptversammlung beim Bergwirt Pöhler in Rattinghausen nicht mehr als Vorsitzender kandidiert. Neben Schrimper schieden auch die Vorstandskollegen Heiner Meyer und Klaus Hollenberg aus.

Gewässerschutz

Den neuen Vorstand bilden Kevin Eberfründ, Benjamin Krajeswski, Manuela Alf, Tim Siefke, Michael Meyer sowie Florian Prissing, Jürgen Wendt, Sven Kerschke, Konrad Lohrmann und Jürgen Alf. Zum neuen Kassenwart wurde Jens Balshüsemann (in Abwesenheit) gewählt. Der Verein will sich künftig verstärkt um junge Nachwuchsangler kümmern und Naturfreunde für das Angeln und den Gewässerschutz gewinnen.





Thema war auch 2019 wieder das Fischsterben vom Juli 2015 in der oberen Hunte, das laut Gutachten südlich der Bad Essener Gemeindegrenze seinen Ursprung hatte. Im Rechtstreit wegen des Fischsterbens im naturnahen Oberlauf der Hunte haben sich die Parteien mittlerweile auf einen Vergleich geeinigt. Damit sind alle Ansprüche zwischen den Parteien aufgrund des festgestellten Fischsterbens offiziell erledigt. Weil das Fischsterben in einem Flora-Fauna-Habitat, also einem Schutzgebiet, aufgetreten war, wurde seinerzeit auch die Untere Naturschutzbehörde benachrichtigt.

Holzschutzmittel

Die Hunte hatte sich im Bereich Barkhausen zum Zeitpunkt des neuerlichen Fischsterbens, bei dem hunderte Fische verendeten, gerade wieder von Verunreinigungen aus den Vorjahren erholt. Auf Veranlassung der Unteren Wasserbehörde wurden bei Untersuchungen Rückstände von Holzschutzmitteln in den verendeten Fischen festgestellt.





Ein Gericht wurde bemüht. „Es war das erste Mal, dass hier vom Verein der Klageweg eingeschlagen werden musste. In anderen Fällen wurde der Schaden immer wieder sofort von den Verursachern behoben“, so Lohrmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun endete der Rechtsstreit mit dem erwähnten Vergleich. Der weitere Klageweg hätte erhebliche finanzielle Risiken für den Angelverein bedeutet. Nach solch einem Fischsterben benötigt die Hunte mehrere Jahre, um sich wieder zu erholen, hieß es.