Bad Essen. Plastikmüll in den Meeren – überall ist die Rede davon und alle überlegen fieberhaft, wie dieser immensen Umweltverschmutzung entgegenzuwirken sei. Handeln kann man aber auch schon im Kleinen vor Ort, wie zum Beispiel mit der "Aktion Saubere Landschaft", die in vielen Gemeinden und Ortschaften regelmäßig im Frühjahr mit großem ehrenamtlichen Einsatz durchgeführt wird. So wie in Bad Essen am kommenden Samstag, 16. März.

Kurz vor Frühlingsanfang machen sich in den Bad Essener Ortschaften traditionell die Wertstoffsammler auf, um die Natur vom wilden Müll zu befreien. Die Aktion steht unter dem Motto "Der Norden räumt auf". Schon seit 1965 treten die jeweiligen Verschönerungsvereine regelmäßig zum Großreinemachen in der Natur an, doch flächendeckend, also in allen 17 Ortschaften der Gemeinde Bad Essen, wird die Aktion zum nunmehr 19. Male durchgeführt. Schließlich soll auch in diesem Jahr die Gemeinde rechtzeitig zum „Bad Essener Einkaufsfrühling“ frei von Müll sein.

Der Bauhof in Wittlage ist für die "Aktion Saubere Landschaft" am Samstag, 16. März, von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet, um die Anlieferungen der Wertstoffe entgegen zu nehmen. Unterstützt wird die Aktion von der Gemeinde Bad Essen und der Awigo, der Abfallwirtschaftsgesellschaft des Landkreises Osnabrück, die die Wertstoffbeutel bereitstellt. Die Beutel können ab sofort von den Verantwortlichen in den einzelnen Ortschaften bei Frank Bick in der Gemeindeverwaltung Bad Essen abgeholt werden.

Mehr als 500 Teilnehmer

Bei der Aktion mitwirken werden wie immer auch die Kinder der örtlichen Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, wie der Kita und der Grundschule Lintorf. Im vergangenen Jahr konnten mehr als 500 Teilnehmer gezählt werden, die sich aktiv für den Natur- und Umweltschutz in der Gemeinde Bad Essen eingesetzten und die Natur vom "wilden Müll" befreiten. Auch in diesem Jahr setzen die Initiatoren auf zahlreiche Unterstützer, wie Reinhard Elsner, versichert. Vor allem an den Ausfallstraßen mache sich die Achtlosigkeit vieler Zeitgenossen bemerkbar. "Hier findet sich dann leider der Verpackungsmüll der McDonalds-Filialen in Melle und Lübbecke", so der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Lintorf.





Auch Dahlinghausens Ortsvorsteher Henning Padecken ruft fleißige Helfer aller Altersgruppen auf, sich an der Aktion zu beteiligen. "Helft mit, Müll und Unrat zu beseitigen, um so das Erscheinungsbild der Orte zu verschönern und zu erhalten", lautet sein Appell. In Dahlinghausen, wie auch in vielen anderen Ortschaften, erwartet die Helfer als kleines Dankeschön für den gemeinsamen Einsatz zum Abschluss der Aktion eine Stärkung und Erfrischung.





