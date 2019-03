Bad Essen . "Es ist jedes mal spannend zu sehen, welche Künstler es im Umfeld gibt", sagte Bürgermeister Timo Natemeyer, als er die neue Bad Essener Rathausgalerie eröffnete. Zu sehen sind jetzt während der Öffnungszeiten der Verwaltung Arbeiten von Ahmed Nsaif Jasim Al-Gburi.

Die Ausstellung trägt den Titel "Morgenland – Abendland". Nach der Ausstellung mit viel Lokalbezug von Hermann Vocke wird es jetzt international. Al-Gburi stammt aus dem Irak, studierte in Bagdad an der Kunstakademie, war als freischaffenden Künstler mit einem eigen Atelier und jeweils mehrere Jahre an der Universität Bagdad im Bereich und an einer Kunstschule lehrend tätig. Im Jahr 2016 flüchtete er nach Deutschland und lebt jetzt mit seiner Familie in Schwagstorf.

In Ostercappeln gefragt

Die Ausstellung in Bad Essen ist zustande gekommen, so Iris Nepke, die in die Ausstellung einführte, weil er ebenso wie andere Bad Essener an der Eröffnung einer Ausstellung des Ostercappelner Kulturrings (Kurios) teilnahm. Da habe sie gefragt: "Wollen Sie nicht mal bei uns ausstellen?" Al-Gburi wollte. Das Ergebnis ist jetzt in der ersten Etage des Bad Essener Rathauses zu sehen.

Man kann nur gratulieren

Natemeyer fasste seinen Eindruck der Bilder so zusammen: "Man kann nur gratulieren." Zu sehen ist eine große Palette unterschiedlicher Darstellung. Landschaften und Personen gehören ebenso dazu wie weniger Gegenständliches. Der Bürgermeister: "Das muss man auf sich wirken lassen." Er fügte hinzu: "Ich hoffe, dass das viele tun werden." Dass Besucher des Rathauses zufällig auf die Bilder stoßen, sei ein schöner Nebeneffekt des Konzeptes Rathausgalerie.

Zwei Welten

Iris Nepke begrüßte die Besucher im Namen der Kunstschule Bad Essen. Sie verwies auf den großen Kontrast zur Vorgängerausstellung, die viele lokale Motive zeigte. Ahmed Nsaif Jasim Al-Gburi trage zwei Welten in sich, das Abend- und das Morgenland. Sie bezeichnete ihn als professionellen leidenschaftlichen Künstler. Wichtig war ihr der Hinweis, das eine hervorragende Technik nicht unbedingt ein gutes Bild ausmache. entscheidend seien die Gefühle, die beim Sehen entständen und sich auf der Leinwand wiederfänden. Nepke: "Leider konnten wir nicht alle Bilder ausstellen, die wir gern gezeigt hätten."









Breites Spektrum

Die Motive sind höchst unterschiedlich. Ein Pferd in voller Bewegung beeindruckt ebenso wie eine Frau, die sich im Spiegel betrachtet. Auf der einen Seite ist zu sehen, dass Kopf und Perücke sich erst im Spiegelbild vereinen. Nepke: "Dass ist sehr sehr gut und intensiv dargestellt." Ein anderes Bild zeigt Farbflächen in einem begrenzten Farbspektrum – in grün – mit erhabenen Linien, die teils übermalt, teils wie Puzzleteile ausgemalt sind. Zu erkennen sind aber auch zwei Gesichter und eine (Friedens)Taube.







Stillleben finden sich ebenso wie eine irakische Landschaft mit (weicher) Andeutung eines Sees im Hintergrund und einer Felslandschaft mit harten Kanten im Vordergrund. Nepke weiter: "Das neuste Bild ist eine Anemone und fällt aus dem Rahmen. Es drückt Freude aus. Es ist eine ganz hervorragende Arbeit." Sie forderte die Betrachten auf: "Schauen Sie, wie viele Farben auf kleinster Fläche zu sehen sind. Das gibt Tiefe." In Richtung des Künstlers sagte Nepke: "Ich hoffe, dass Ahmed noch lange weitermalt."

Raum gesucht

Sie schilderte ein Erlebnis, das zeigt, wie sehr er der Kunst verhaftet ist. Als sie ihm das Atelier alter Bahnhof gezeigt habe, sei er aufgeblüht, weil es dort nach Farbe riecht. Dazu gehörte der Hinweis, dass Ahmed Nsaif Jasim Al-Gburi gern auch Skulpturen fertigen würde, dafür aber einen Raum möglichst im Raum Schwagstorf brauche. Er müsse nicht einmal beheizt sein. Zusammenfassend sagte Iris Nepke: "Vielen Dank Ahmed, dass du uns diese Ausstellung ermöglichst hast."