Harpenfeld. Die Weißstörche kehren zurück ins Wittlager Land. Nach Wehrendorf wurde nun auch der Horst in Harpenfeld angeflogen.

Völlig verschmutzt trudelten Ende vergangener Woche die Rotschnäbel "Felix" und "Paula" wieder in Harpenfeld ein. Bei diesen Vagabunden der Lüfte handelt es sich zwei alte Bekannte, die in den letzten Jahren hierzulande immer wieder für Storchennachwuchs gesorgt haben.





Immer mehr Weißstörche kehren nach ihrer Überwinterung in die Kreise Minden-Lübbecke und Osnabrück zurück, und damit auch in das Wittlager Land und die Dümmerregion.

Wie Jesko Schüttemeyer aus Bohmte im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete, handelt es sich um zwei Weißstörche, die keinen Zugdrang versprüren und den Winter über im Lande bleiben. "Weihnachten haben die Weißstörche noch hier auf dem Horst in Harpenfeld gefeiert", so Jesko Schüttemeyer. "Wo sie sich danach aber rumgetrieben haben, das bleibt wohl ihr Geheimnis." Gemeinsam konnte man die Weißstörche am WEochenende in der Nähe des Horstes bei der Futtersuche beobachten.