Lintorf. Im vorletzten Heimspiel der Saison in der Regionalliga müssen die Volleyballer des VfL Lintorf noch einmal eine härtere Nuss knacken. Mit dem GW Vallstedt kommt am Samstag (19 Uhr) der Tabellenvierte in den Altkreis.

Das Team hat bisher neun Siege aus 14 Spielen auf dem Konto, womit der Gast quasi noch um die imaginären Euro-League-Plätze kämpft. Wie ernst die Lintorfer die Aufgabe am Samstag nehmen, zeigt sich daran, dass in dieser Woche das Trainingspensum auf drei Balleinheiten hochgeschraubt wurde.

Abstand zum Verfolger

„Wir müssen und wollen die Spannung hoch halten! Wir wissen, was wir können, aber das müssen wir auch abrufen“, so Kapitän Henrik Kollweier. Für den VfL gilt es, den Abstand auf Verfolger Ammerland zu wahren und das möglichst vor buntem Publikum.

Bunte Sportoutfits gefragt

Denn zum „Karnevalsspieltag“ wünscht sich „die Horde“ den Anhang in alten und vor allem bunten VfL-Sachen. Ob Fußball-Trainingsanzug, Volleyball-Trikot, Schwimm- oder Tennis-Shirt – alles ist erlaubt. „Wir freuen uns auf bunte Outfits und schöne Geschichten dazu“, so Lars Wittkötter. Und den drei Fans mit dem außergewöhnlichsten Dress winkt nach dem Spiel noch eine besondere Belohnung.

Gewinnspiel

Zudem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem von ausgestellten Klamotten die Jahreszahl geschätzt werden muss. „Da werden sicherlich einige interessante Geschichten ausgetauscht“, betont Mit-Abteilungsleiter Stefan Hörsemann, der laut dessen Umfeld noch Schätze im Schrank hat, die sein Opa schon aus dem Museum mitgenommen haben soll. Man darf also gespannt sein, welche Outfits am Samstag zu sehen sein werden. Vielleicht schlüpft ja auch der eine oder andere aktuelle Spieler von heute in ein Dress von damals.

Zwei fehlen

Ihr jeweils letztes Saisonspiel absolvierten Mark Truschkowski und Per Ole Schneider in Vechta. Das heißt: Gegen Vallstedt sind die beiden Liberos nicht dabei. Dafür wieder mit an Bord ist Ewald Derksen, der voraussichtlich das Amt des Liberos übernehmen wird.

Die Situation beim Blick den Dreikampf an der Tabellenspitze: Verfolger Ammerland hat am Sonntag Gifhorn zu Gast. Oldenburg muss Samstag gegen Vechta ran. „Rekord-Ho-Mann of the Match“ (auch in Vechta) Damian Jonczynski feiert am Samstag seinen Geburtstag vom 25. Februar in der Halle nach.