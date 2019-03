Bad Essen . Der alte Vorsitzende ist auch der neue. Axel Gruczyk wurde in Jahresversammlung des Ortsverein der SPD Gemeinde Bad Essen für zwei weitere Jahr im Amt bestätigt.

In der Zusammenkunft im Hotel Deutsch Krone stand auch die Ehrung langjähriger Mitglieder der SPDBad Essen auf der Tagesordnung. So war es Gruczyk eine besondere Freude, Helga Graf, Hannelore Werth und Timo Natemeyer für 25-jährige Parteimitgliedschaft auszuzeichnen. Gruczyk bedankte sich bei den Geehrten für ihr Engagement und überreichte unter dem Beifall der Bad Essener Sozialdemokraten die obligatorischen Urkunden und Blumensträuße.









Der Ortsvereinsvorsitzende gab einen Überblick über das Jahr 2018: So konnten im Rahmen der Reihe „SPD vor Ort“ mehrere Unternehmen in der Gemeinde besichtigt und Gespräche mit den Gewerbetreibenden geführt werden. „Einen guten Kontakt zur heimischen Wirtschaft zu pflegen und auf die Belange und Bedürfnisse der Unternehmen einzugehen ist der SPD in der Gemeinde Bad Essen ein wichtiges Anliegen“, so Gruczyk.



Ministerpräsident zu Gast

Weitere Veranstaltungen wie „SPD im Dialog“ oder der „SPD Nachbarschaftstreff“, der im vergangenen Herbst in Wittlage stattfand, und den Kontakt zu den Bürgern in den Vordergrund stellt, rundeten den Terminkalender der Kommunalpartei ab. Den Höhepunkt des Veranstaltungsjahrs stellte der Besuch des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) in Bad Essen im August 2018 dar. Weil stellte sich an der Solearena den Fragen der Bad Essener und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre des Kurortes.

Vorstandswahlen

Bei der Vorstandswahl wurde Axel Gruczyk einstimmig für zwei weitere Jahre als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Als stellvertretende Parteivorsitzende wurde Silke Depker (Lintorf) gewählt und Stefan Kurz (Bad Essen) in seinem Amt als zweiter Stellvertreter bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden Elke Ratzkowski (Hüsede) als Kassenführerin und Thorsten Bühning (Wehrendorf) als ihr Stellvertreter. Neuer Schriftführer ist Marcus Bludau (Wittlage), Friedel Böhne (Wehrendorf) sein Stellvertreter. Frank Wobig (Bad Essen) wurde als Pressebeauftragter in seinem Amt bestätigt.

Unterstützung erhält der Vorstand darüber hinaus von sieben Beisitzern, die sich beratend in die Vorstandsarbeit einbringen werden. Der alte und neue Ortsvereinsvorsitzende: „Die erfolgreiche Vorstandsarbeit der vergangenen Jahre wird durch ein engagiertes Team fortgesetzt!“