Bad Essen . Der Arbeitsvertrag zum 1. April ist unterschrieben – eine unbefristete Stelle, sogar –, der Umzug ist geplant, die alte Stelle ist gekündigt... – und das alles trotz einer Suchterkrankung. Die Geschichte des Patienten S., der mit Unterstützung der Paracelsus-Wiehengebirgsklinik auf die Suche nach einem Praktikum ging und sich zurück ins Berufsleben arbeitete, soll anderen Sucht-Erkrankten Mut machen.

Herr S. sei der beste Beweis dafür, dass die Aussage „Als Suchtkranker habe ich keine Chancen mehr auf dem Arbeitsmarkt!“ nicht stimme. Unter den Patienten herrsche oft die Stimmung „Bloß nicht als Suchtkranker vor seinem Arbeitgeber outen“. Die Klinik vertrete indes die Meinung, gegenüber dem Arbeitgeber offen damit umzugehen. Der berufliche Rahmen könne unterstützend wirken, sagt Elisabeth Arlt vom Sozialdienst der Klinik.



Wichtig: Sich selbst kümmern

Hintergrund: Um wieder neue berufliche Perspektiven zu bekommen, können Patienten der Wiehengebirgsklinik sogenannte externe Belastungserprobungen – Praktika – durchführen. Sie dienen der Stärkung des Selbstbewusstseins sowie der Feststellung der jeweiligen Leistungsfähigkeit sowie zur beruflichen Orientierung. Die berufliche Wiedereingliederung spielt dabei keine unerhebliche Rolle.

„Der jeweilige Patient muss eine große Eigenmotivation für diese Belastungserprobung mitbringen. Nicht jeder Patient ist dafür geeignet. Bedingung ist, dass weiterhin die Teilnahme an der Gruppentherapie in der Klinik gewährleistet werden kann. Wie im „echten“ Leben muss sich der Patienten zudem eigenverantwortlich um den Weg zum Arbeitgeber kümmern“, erklärt Sozialarbeiterin Christine Rehmet. Klassischerweise findet im Vorfeld ein Bewerbungsgespräch statt und ein Praktikumsvertrag wird aufgesetzt. „Die hiesigen Unternehmen erleben unsere Patienten als große Unterstützung und geben bislang nur positive Rückmeldungen zu den Praktika“, ergänzt Rehmet.

Im Vorfeld und vorbereitend auf ein Praktikum unter realistischen Arbeitsbedingungen finden im Klinikkontext ausführliche Beratungsgespräche durch den Sozialdienst und eine Befragung zur Arbeitsplatzsituation mit allen Patienten statt. Darauf folgen individuelle therapeutische Planungen sowie Bewerbungstrainings.

Erfolgsgeschichte

Von einer buchstäblichen Erfolgsgeschichte kann nun Patient S. berichten. Er ist examinierter Krankenpfleger und war zuletzt in der Softwarebranche, Bereich Gesundheitsinformationssysteme, im Außendienst tätig. Kurz nach Beginn der stationären Therapie in Bad Essen reifte in ihm der Wunsch, mit Hilfe eines Praktikums wieder in seinem ursprünglichen Beruf Fuß zu fassen. Gesagt, getan. In Abstimmung mit seiner Therapeutin und dem Sozialdienst nahm S. Kontakt zum Dr. Becker Neurozentrum Niedersachsen in Bad Essen auf – mit Erfolg. Ab Anfang Januar 2019 absolvierte er parallel zur Entwöhnungsbehandlung ein vierwöchiges Praktikum im Pflegedienst der neurologischen Rehabilitationsklinik.

Auch für ihn galt die Bedingung: ein Mal pro Woche Teilnahme an der Gruppentherapie. Dafür arbeitete er in halben Schichten sowie am Wochenende. „Für mich war es eine bewusste Entscheidung hin zur Arbeit am und mit den Patienten. Schließlich habe ich meine Therapie in einem bestehenden Arbeitsverhältnis angetreten“, erläutert S.

Während seines Praktikums habe er mitbekommen, dass Stellen in der Klinik ausgeschrieben waren. Proaktiv trat er an die Pflegedienstleitung heran – ebenfalls mit Erfolg. Freudestrahlend sagt er: „Zum 1. April habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Vollzeitstelle im Pflegedienst der Dr. Becker Klinik unterschrieben.“ Die Kündigung beim alten Arbeitgeber ist bereits geschrieben, jetzt folgt der Wohnortwechsel. Erste Wohnungen sind besichtigt; auch in puncto ambulante Weiterbehandlung hat Herr S. alle Weichen gestellt und nimmt zukünftig an einer Gruppe in Bad Essen teil, schließlich muss er im Hinblick auf seine Suchterkrankung weiterhin gut auf sich aufpassen.

Gut fürs Selbstbewusstsein

Philipp Herzog, Verwaltungsdirektor des Dr. Becker Neurozentrums Niedersachsen, erlebt die Wiehengebirgsklinik als sehr kooperativ in der Zusammenarbeit und freut sich, dadurch einen weiteren qualifizierten Mitarbeiter gewonnen zu haben. Vorrangig im Pflegebereich, aber auch in der Ernährungsberatung und in der Verwaltung konnten in der Vergangenheit Praktikumsplätze vermittelt werden. Auch Mareen Guth, Pflegedienstleitung im Neurozentrum, kann die sehr positive und gute Zusammenarbeit nur bestätigen. „Wir konnten Herrn S. während seines Praktikums als einen sehr engagierten Mitarbeiter erleben, der seine Erkrankung offen und selbstbewusst angesprochen hat und bereits in kürzester Zeit zu einem geschätzten Teil unseres Pflegeteams wurde.“