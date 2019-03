Bad Essen. Die Jugendfeuerwehr Bad Essen führte im Feuerwehrhaus an der Schulallee ihr diesjährige Jahreshauptversammlung durch. Gemeindejugendfeuerwehrwart Sebastian Strübing berichtete über die Aktivitäten der Nachwuchsorganisation, der 36 Mitglieder angehören.

Der Gemeindejugendfeuerwehrwart begrüßte die Kinder und Jugendlichen, die Betreuer sowie als Gäste Abordnungen aus den einzelnen Ortsfeuerwehren, Jens Wagener als stellvertretenden Gemeindebrandmeister sowie Henning Padecken als Vorsitzenden des Fördervereins.

Im Jahresbericht für das Jahr 2018 wurde 23 Dienstabende verzeichnet. Die Jugendfeuerwehr beteiligte sich am Gemeindefeuerwehrtag in Heithöfen, am Sommerfest des Trios und am Weihnachtsmarkt. Besonders die Besichtigung der Werkfeuerwehr der Uni-Klinik in Münster war beeindruckend. Auch Veranstaltungen auf Kreisebene wurden besucht: die Sternwanderung in Georgsmarienhütte, das Spiel ohne Grenzen in Bramsche, der Kreisjugendfeuerwehrtag in Osnabrück, das Kreiszeltlager in Dorum sowie das Sportturnier in Fürstenau.

Abnahme der Leistungsspange

Im September wurde die Abnahme der Leistungsspange für 16 Gruppen aus dem Bezirk Weser-Ems in Bad Essen durchgeführt. Strübing bedankte sich bei den Ortsfeuerwehren für deren tatkräftige Unterstützung bei Organisation und Ausrichtung der Veranstaltung.

„Wir haben in der Gemeinde Bad Essen keine Nachwuchsprobleme”, sagte der Gemeindejugendfeuerwehrwart. Als Begründung führte er den hohen Mitgliederstand von 27 Jungen und 9 Mädchen an. Besonders erfreulich sei, dass der Anteil der Mädchen gegenüber dem Vorjahr von 4 auf 9 Personen erhöht werden konnte. Das Durchschnittsalter beträgt 13,1 Jahre.

Für 2019 nannte Strübing anstehende Termine: der Gemeindefeuerwehrtag in Rabber, das Zeltlager in Polen, das Verbandszeltlager in Haselünne und die Sternwanderung in Bohmte. Er informierte darüber, dass im ersten Halbjahr beim Edeka-Markt in Bad Essen die Leergutbons zugunsten der Jugendfeuerwehr gespendet werden können.

Der ehemalige Schlauchanhänger der Ortsfeuerwehr Wimmer wurde der Gemeindejugendfeuerwehr Bad Essen übergeben. Der Anhänger wurde neu mit dem Kennzeichen OS-JF 9112 zugelassen und dient künftig dem Transport von Zeltmaterial und sonstigen Ausrüstungsgegenständen.

Anzeige Anzeige

Strübing dankte den Kindern und Jugendlichen für die “tolle Dienstbeteiligung” und dem Betreuerteam, das zusätzlich zum normalen Feuerwehrdienst viele Stunden ehrenamtlich für die Jugendfeuerwehr leiste.

"Wir brauchen euch"

In einem kurzen Grußwort zeigte sich Jens Wagener erfreut über die erfolgreiche Nachwuchsgewinnung. Er sprach allen Jugendwarten- und betreuern seinen besonderen Dank aus. Henning Padecken, Vorsitzender des Fördervereins sagte: “Ich begeistert über eure vielfältigen Aktivitäten. Wir brauchen euch”. Der Förderverein zählt rund 70 Mitglieder. Aus den Mitgliedsbeiträgen konnte Padecken zusammen mit Vorstandsmitglied Franz Voß einen neuen Drucker für die Arbeit der Jugendfeuerwehr übergeben.

Unter der Leitung von Jens Wagener wurde Linus Nordsieck zum Jugendsprecher gewählt. Seine Stellvertreterin in Carina Kort. Für die höchste Dienstbeteiligung von 100 Prozent wurde Jannik Bödecker der Wanderpokal überreicht.