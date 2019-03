Bad Essen. Bewusst zu verzichten, darum geht es in der Fastenzeit, die für Christen an Aschermittwoch beginnt und bis Ostern anhält. Worauf beim Fasten zu achten ist und wie man durchhalten kann, erklärt Ernährungsberaterin Sabine Elahi, die im Solespa Bad Essen arbeitet, im Interview.

Wieso sollte man fasten? Ist das Fasten gut für den Körper?

Fasten ist wie ein Frühjahrsputz für den Körper. Es ist ein Rückzug aus dem Überfluss, in dem wir üblicherweise leben. Ein Besinnen auf sich selbst. Es entlastet den Körper, den Geist und die Seele. Eine Reinigung von Innen. Der Körper wird entgiftet und die Organe werden geschont, können sich regenerieren und Ablagerungen aus den Gefäßen, Gelenken oder der Niere können ausgeschwemmt werden. Die Haut wird straffer und sieht besser aus.

Wie kann man fasten? Wirklich 40 Tage lang nichts essen?

Es gibt viele Formen des Fastens. Nach Buchinger, Kneipp zum Beispiel oder das Heilfasten und Basenfasten. 40 Tage Fasten ist schon sehr extrem und eher die Ausnahme. Das normale Fasten ist in der Regel fünf oder zehn Tage lang.

Im Trend liegt das Intervallfasten. Wie geht das?

Intervallfasten ist ein etwas irrtümlicher Begriff, da ja gegessen wird – nur eben in bestimmten Zeiträumen. Bei der 2:5 Methode wird an zwei Tagen sehr eingeschränkt gegessen: 1 Teller Suppe und 1 Glas Saft. An den anderen fünf Tagen darf alles gegessen werden. Bei der 8:16 Methode wird innerhalb von 24 Stunden nur während 8 Stunden gegessen.

Wie beginnt man das Fasten?

Das Fasten beginnt man mit zwei Entlastungstagen, an denen leichte, frische Nahrungsmittel in kleinen Mengen verzehrt werden. Wichtig ist, jeden zweiten Tag einen Einlauf zu nehmen, um den restlichen Darminhalt auszuscheiden. Dann entsteht auch kein Hungergefühl.





Zu welcher Fastenform raten sie?

Ich kenne aus eigener Erfahrung das Heil- und Basenfasten. Ich kann beide Formen empfehlen. Tiefer in der Wirkung ist aber das Heilfasten, das über fünf Tage geht. Beim Heilfasten gibt es ein Glas Obstsaft und ein Glas Gemüsesaft oder -suppe am Tag. Trinken sollte man mindestens drei Liter am Tag wie beispielsweise Wasser ohne Kohlensäure oder Kräutertee.

Was ist der Trick, das Fasten durchzuhalten?

Für das Fasten sollte man sich eine Auszeit gönnen, viel Ruhe und Zeit zur Entspannung und Bewegung einplanen. Damit man sich ganz darauf einlassen kann. Dann ist Fasten eine Wohltat und die Frage des Durchhaltens entsteht gar nicht. Ich empfehle täglich einen Leberwickel zur Mittagszeit: Also ein warmes Tuch auf die rechte Bauchseite legen, darüber ein normales Handtuch und ausruhen.

Das ist für Berufstätige in der Mittagszeit meist schwierig.

Alternativ kann der Leberwickel auch abends gemacht werden. Wer zum ersten Mal fastet, sollte nach Möglichkeit nicht arbeiten.

Kann ich denn Sport machen?

Sport hingegen kann man gut machen. Man hat einen regelrechten Leistungsdrang.

Wer sollte nicht fasten?

Chronisch Kranke sollten mit Ihrem Arzt sprechen, ob Fasten für sie sinnvoll ist. Kinder und Jugendliche sowie Schwangere und Stillende sollten nicht fasten. Da der Organismus sich in einer Wachstums- bzw. Umstellungsphase befindet.