Der erste Storch ist schon auf dem Nistplatz in Wehrendorf gelandet. Foto: Martin Nobbe

Wehrendorf. Der Storch scheint ein alter Bekannter zu sein. Der Rotschnabel fing sofort an, den Horst an der Bohmter Straße aufzuräumen. "Wenn alles nach Plan läuft, dann wird der zweite Storch in den nächsten Tagen hier eintrudeln", so Jörg Meyer, der den Storch als Erster durchs Küchenfenster gesehen hat.