Bad Essen. Lernen losgelöst vom Stundenplan und trotzdem – oder gerade deshalb – mit bleibendem Lernerfolg: In der Oberschule Bad Essen ermöglichte dies eine Projektwoche, die in offener Arbeitsform jahrgangsbezogene Schwerpunkte thematisierte. In den Projekten wurden neben den inhaltlichen Themen insbesondere die methodischen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen gefördert. Darüber hinaus wurden außerschulische Lernorte aufgesucht und Experten eingeladen.

Im Jahrgang 5 wurde das Thema „Gemeinschaft leben“ in den Mittelpunkt gestellt. Die Kinder bastelten Gipsabdrücke ihrer Gesichter und gingen gemeinsam im Boulder Pool des Trio Bad Essen klettern.



Gesunde Ernährung stand für die sechsten Klassen auf dem Plan. Selbstgemachte Chicken Nuggets, Chips und Müsliriegel - die Kinder kochten, schlemmten und lernten dabei, indem sie sich mit dem Thema Zucker in Lebensmitteln auseinandersetzten. Sie sortierten Lebensmittel, wie Gummibärchen, Nuss-Nugat-Creme, Cola und Schokolade, nach ihrem Zuckergehalt und stapelten die Anzahl der Zuckerwürfel, die diese Lebensmittel enthalten. Daraufhin stellten sie ihren eigenen Joghurt her und verglichen diesen mit einem gekauften Produkt. Die Menge an Zucker im selbst hergestellten Joghurt, die zum ähnlichen Geschmack des gekauften Joghurts führt, erstaunte die Kinder, da diese Menge viel geringer ist. Außerdem wurden Energiegetränke thematisiert und zu den Auswirkungen der Inhaltsstoffe aufgeklärt, was doch viele Kinder nachdenklich stimmte. Am Donnerstag lernten die Kinder die Bedeutung des ökologischen Fußabdrucks kennen und setzten sich mit den Folgen von Plastikmüll im Meer auseinander.





Im siebten Jahrgang drehte sich alles um das Thema Gewaltprävention. Die wichtigen Themen Mobbing und Cybermobbing und speziell die Folgen dieser Form psychischer Gewalt wurden mit den Jungen und Mädchen erarbeitet und besprochen. In Rollenspielen konnten sie erfahren, wie es sich anfühlt, gemobbt zu werden. Der Film „Homevideo“ von Kilian Riedhof führte den Kindern auf dramatische Weise vor Augen, welch schlimme Folgen Mobbing im Internet haben kann.

Mobbing und Medienkonsum

Das Thema Medienkonsum behandelten die Klassenlehrer und Referenten mit allen Schülern des achten Jahrgangs. In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Präsenz der Diakonie Osnabrück, dem Polizeipräventionsteam Osnabrück und dem Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück wurde in der Projektwoche eine Präventionsveranstaltung zur Vorbeugung und zum Erkennen von politisch und religiös motivierter Radikalisierung/Extremismus im sozialen Kontext der Schüler durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden die Schüler auf Gefahren extremistischer Propaganda und Online-Radikalisierung hingewiesen und Hilfsangebote aufgezeigt.

Tobias von der Heyde und weitere Mitarbeiter vom "Diakonieverbund Sucht" Osnabrück und Emsland waren als Referenten zu Gast in Jahrgang 9. Sie sprachen sehr praxisbezogen mit den Schülern über die Entstehung von Alkohol- und Drogensucht und informierten die Jugendlichen über Beratungsstellen. Auch Ralf Bergander vom Polizeipräventionsteam Bramsche machte den Jugendlichen anschaulich klar, welche Folgen der Genuss von weichen und harten Drogen haben kann. „Das war irgendwie total krass" und „Ganz schön schockierend, wenn man sieht, was Drogen mit einem Menschen machen können", sagten die Jugendlichen später.

Die Simulation von Prüfungen für die Absolventen der zehnten Klasse der Oberschule war eine gute Vorbereitung auf die bald folgenden Abschlussprüfungen. Sie hatten mit ihren Klassen- und Fachlehrern Zeit und Ruhe, sich möglichst gut auf dieses wichtige Ereignis vorzubereiten.