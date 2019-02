Guter Treff

Bad Essen. Der Reparaturtreff zeigt eindrücklich, wie wir als Gesellschaft nachhaltig leben und handeln können – und was uns als Gesellschaft am meisten fehlt, nämlich allen zur Verfügung stehendes Fachwissen.

Gegenstände, deren Reparatur nicht rentabel für hiesige Geschäfte ist, werden wieder funktionsfähig. Aus ökologischer Sicht wird so der Wegwerfmentalität der Riegel vorgeschoben. Zudem bleibt das Fachwissen engagierter Helfer nicht in den eigenen vier Wänden stecken, sondern wird zum einen mit anderen Reparateuren geteilt und zum anderen Menschen, die eher wenig handwerklich begabt sind oder keinen Lötkolben besitzen, in geselliger Runde zur Verfügung gestellt. Die Männer können sich über den Erfolg ihres Tüftelns freuen und direkte Dankbarkeit der Besitzer erleben.



Alles in allem: Der Treff ist nachhaltig – nicht nur ökologisch, sondern gesamtgesellschaftlich.