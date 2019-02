Pr. Oldendorf. In die gute alte Zeit der Bahn wollen die Mitglieder des Kleinbahnmuseums ihre Besucher entführen. Die Vorbereitungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Keine freie Minute, die das Team um den Vorsitzenden Peter Stockmann nicht in der Werkstatt in Pr. Oldendorf verbringt, um den Fuhrpark wieder auf Vordermann zu bringen.

Gerade steht der alte Buffetwagen in der Werkstatt. Im Augenblick widmen sich die Vereinsmitglieder seiner Aufarbeitung. Gerade werkelt Torsten Wlecke im Abteil. Die alten Wandverkleidungen müssen raus. Bald soll der Waggon wieder wie früher aussehen, so wie er einst auf den Schienen gereist ist.

Die eine Hälfte ist bereits fertig. Nun ist der Rest an der Reihe. Nebenan lackiert Harald Uhle die Tür auf dem Güterwagen. Gleich ist er damit fertig und kann sich anderen Aufgaben widmen. Ziel des Vereins ist es, den Betrieb einer Kleinbahn so darzustellen, wie er in den fünfziger und sechziger Jahren hier im Wittlager Land einst Realität war. Seit 1977 arbeiten die Eisenbahnfreunde bereits an der Umsetzung ihres Vorhabens.

Noch vor wenigen Jahren standen regelmäßige Fahrten zwischen Bohmte und Preußisch Oldendorf fest auf dem Fahrplan. Heute dominieren jedoch die Themenfahrten, berichtet Peter Stockmann. Eröffnet wird die aktuelle Saison am Ostermontag mit den Osterhasenfahrten. Gerade die jüngsten Passagiere werden dann auf ihre Kosten kommen, wenn sie bei einem Zwischenhalt in Wehrendorf einen Fragebogen ausfüllen können.



Am 20. April startet der nächste Fahrtag, wenn in Bohmte der „Spaß auf der Straß“ zu einem Besuch einlädt. Eisenbahnfreunde sollen sich weiterhin Christi Himmelfahrt im Kalender notieren. Dann locken Zugfahrten mit einem von der Diesellok gezogenen Nebenbahnzug zum Mitreisen. Nach Bad Holzhausen führt am 6. Juli die Gäste von Preußisch Oldendorf an die B 65.

Auch der 45. historische Markt in Bad Essen wird am 24. und 25. August eine Reise wert sein. Dann wird historische Triebwagen T3 wieder auf große Fahrt gehen. Auch zum 45. Mal wird einen Monat später in Bohmte der traditionelle Bohmter Markt stattfinden. Auch an diesem Wochenende werden die Museumseisenbahner wieder mit Sonderfahrten unterwegs sein, um die Besucher nach Bohmte und wieder nach Hause zu bringen.



Am Tag der Deutschen Einheit werden die Eisenbahnfreunde ebenfalls unterwegs sein. Dann laden sie mit ihrem Teddybärenexpress wieder zum Mitreisen ein. In der Weihnachtszeit geht es dann weiter. Am 7. und 8. Dezember hat der Nikolaus seinen Besuch angekündigt. Zur letzten Fahrt in diesem Jahr geht es am Heiligen Abend noch einmal auf große Reise.

Wer will mitmachen?

Wer Lust hat sich im Verein zu engagieren, ist jederzeit herzlich dazu eingeladen, freut sich Peter Stockmann. Jeweils samstags treffen sie sich in ihrer Werkstatt am Bahnhof in Preußisch Oldendorf. Von den Fördermitteln hängt es ab, wann die Arbeiten an ihrer Dampflok starten werden. So lange müssen sich die Kleinbahner noch gedulden, bis sie ihre 89 6237 wieder unter Dampf auf Fahrt schicken. Weitere Infos zum Verein auf www.kleinbahnmuseum.de.