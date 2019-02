Bad Essen. Die Premiere des Reparaturtreffs Bad Essen am Montag wurde sowohl von Tüftlern als auch Besitzern defekter Dinge gut besucht. Mit dabei: Schachcomputer, Staubsauger, Fußmassagegerät und Seifenblasenmaschine.

Zur Premiere sind schon sechs Reparateure aus Bad Essen ehrenamtlich vor Ort sowie als Starthilfe vier Bastler aus dem Reparaturtreff Ostercappeln. Geplant ist, den Reparaturtreff nur mit ehrenamtlichen Kräften aus Bad Essen zu organisieren. Zehn haben sich inzwischen bereit erklärt, sechs davon waren schon am Start.

"Eine super Truppe"

Sie alle werkeln engagiert bei der Premiere des neuen Treffs in Bad Essen. "Die Ostercappelner Helfer geben wertvolle Tipps, sind eine super Truppe und haben Equipment wie Werkzeuge, Prüfgeräte für Strom oder einen Lötkolben mitgebracht", sagt Ann Bruns von der Freiwilligenagentur Bad Essen, die zusammen mit Saskia Kreyenhagen den neuen Reparaturtreff im Trio (Treff im Ort) an der Schulallee ins Leben gerufen hat.

"Schön, dass gleich beim ersten Mal so viele gekommen sind, aber es dürfen gerne noch mehr Helfer sein", sagt Andreas Korch, Initiator des Ostercappelner Treffs. Zwischenzeitlich gibt es eine kleine Rushhour und die Gäste müssen ein Weilchen warten. Doch die Besitzer defekter Gegenstände haben alle Zeit mitgebracht. Außerdem können sie so den Reparateuren zusehen und den ein oder anderen Tipp mitnehmen.

Defekte Geräte

Die Hobbyhandwerker suchen den Fehler bei Bügeleisen, LED-Taschenlampen, Staubsaugern, einem Radio, einer elektrischen Zahnbürste, einem Schachcomputer und einer Kaffeemaschine. Bei vielen Geräten muss nur eine kleine Stelle gelötet werden, bei einem Rüttelmassagegerät für die Füße kann Hermann Glandorf (Foto) den Fehler im Schaltkreis allerdings nicht finden, da es leider keinen Schaltplan oder andere Unterlagen gebe. Hier müsse die Besitzerin den Hersteller fragen.

Im Kabel eines digitalen Thermometers stellen Helmut Heitmeyer und Gerhard Kaufhold eine Bruchstelle fest. "Weil das Kabel lang genug war, haben wir es gekürzt und wieder befestigt", erklärt Kaufhold, der 30 Jahre lang als Techniker und Netzwerkadministrator an der Uni Bochum gearbeitet hat. Als die Anzeige leuchtet, strahlen beide Ehrenamtlichen über das ganze Gesicht.



Heitmeyer ist KFZ-Meister und jetzt Rentner. Er hilft gerne. "Der Treff ist einmal im Monat und die Zeit kann man investieren", sagt er. Für die Geselligkeit gibt es im Treff selbst gebackenen Kuchen und Kaffee.

Seifenblasenmaschine

Der Zwölfjährige Jakob Gieseke und seine Mutter Elisabeth Gieseke haben eine Seifenblasenmaschine mitgebracht, die sich nicht mehr automatisch dreht. Den Treff findet Elisabeth Gieseke "eine tolle Sache. Die Seifenblasenmaschine war zu billig, um sie in einem Laden reparieren zu lassen. Wir hätten sie sonst weggeschmissen, aber das wäre schade gewesen."

Tüftler Wolfgang Schmidt hat die Maschine auseinandergebaut und lötet eine Stelle. Er schließt das Gerät an und tatsächlich drehen sich die Stäbe wieder. "Vielen, vielen Dank", sagt Elisabeth Gieseke, die sich mindestens genauso freut wie der Tüftler selbst. Später zuhause füllt sie Seifenblasenflüssigkeit ein und schickt ein Bild an ihren Mann, der gerade als Reparateur ein Dampfbügeleisen, das nicht mehr dampft, unter die Lupe nimmt.



Reparaturregeln

Der Akku einer elektrischen Zahnbürste funktioniert nicht mehr. Diese muss nun allerdings bei einem Reparateur zuhause repariert werden, weil hierfür Ersatzteile bestellt werden müssen. In einem Formular wird daher vermerkt, dass diese nicht mehr als 20 Euro kosten sollen. Ansonsten solle der Helfer das Gerät nicht reparieren.

Auf dem Formular stehen unter anderem zwei Dinge, die die Helfer für selbstverständlich hielten, aber nach den Erfahrungen in Ostercappeln schriftlich festhalten: Erstens gibt es keine Garantie nach der Reparatur und zweitens müssen Geräte spätestens nach 30 Tagen abgeholt werden. Denn der Treff hat keinen Platz, um alles aufzubewahren.

Konkurrenz für hiesige Geschäfte?



Reparateur Schmidt macht heute auch einen Hausbesuch bei einem gehbehinderten Mann, dessen Diaprojektor nicht mehr geht. Geplant ist, demnächst auch Fahrräder zu reparieren. Ist der Reparaturtreff also ein Konkurrent für die hiesigen Geschäfte? "Wir wollen kein Konkurrent sein. Meist kommen die Menschen mit Dingen, bei denen die Reparaturen für die Geschäfte zu aufwendig sind und sich nicht lohnen", sagt Korch. Im Treff in Ostercappeln lägen daher Visitenkarten beispielsweise von einer Fahrradwerkstatt – für den Fall, dass es sich eben doch lohnt. Geld verlangen die Helfer nicht, aber es gibt ein weißes Spenden-Einhorn. Von den Spenden werden dann Werkzeuge gekauft.

Der Reparaturtreff findet in Bad Essen regelmäßig am letzten Montag im Monat statt. Der nächste Treff ist also am Montag, 25. März 2019, im Jugendtreff Trio an der Schulallee.

Der Reparaturtreff in Ostercappeln sucht indes noch einen neuen Standort.