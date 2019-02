Wie in der Region Osnabrück drei Rammler um eine Häsin buhlen CC-Editor öffnen

Harpenfelder Hasenspiele...: Beim Buhlen um eine Häsin zeigten sich die Tiere als rasend schnell und wendig. Foto: Martin Nobbe Foto: Martin Nobbe

Bad Essen. Spannende Tierbeobachtungen sind derzeit in der Region möglich - so wie auf diesem abgeernteten Feld in Harpenfeld. Die Paarungszeit steht kurz bevor und zeigt bereits ihre ersten Auswirkungen.