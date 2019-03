Altkreis Wittlage. Unter dem Motto "Einfach ma machen!" geht vom 23. bis 26. Mai 2019 nach vier Jahren wieder die 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend in die nächste Runde. Die Landjugend Venne, Bad Essen und Stirpe-Oelingen-Herringhausen haben sich schon angemeldet.

Den Namen erhält die Aktion durch ihre Dauer. Innerhalb von 72 Stunden (Donnerstag, 23. Mai, 18 Uhr bis Sonntag, 26. Mai, 18 Uhr) stellt sich die jeweilige Ortsgruppe einer individuellen und vorher unbekannten Aufgabe.

Was beim letzten Mal geschah?

Bei der jüngsten 72-Stunden-Aktion vor vier Jahren legte die Landjugend in Herringhausen einen Mehrgenerationenspielplatz neu an, in Venne wurde der Platz vor dem Jugendtreff und Feuerwehrhaus erneuert und in Bad Essen der Bereich rund um die Goethehütte von der Landjugend gestaltet und Wege im Wald angelegt.

Hilfe ist dabei ausdrücklich erwünscht. Die Landjugendlichen können das ganze Dorf einspannen und schaffen so etwas Nachhaltiges für ihre Region. Gefragt sind vor allem Kreativität, Organisationsfähigkeit und handwerkliches Geschick. Laut der Pressemitteilung der Niedersächsischen Landjugend sucht ein „streng geheimer Agent" für jedes Dorf die passende Aufgabe, die im Interesse der Jugendlichen, aber auch des Dorfes liegt. Die Agenten stammen aus den Gemeinderäten, der Kirchengemeinde, aus anderen Verbänden wie Landvolk und Landfrauen oder haben selbst einige Jahre aktiv in der Landjugend verbracht. Agent und Aufgabe bleiben bis zum Aktionsstart am 23. Mai geheim.



Rekordbeteiligung

Seit 1995 veranstaltet die Niedersächsische Landjugend die 72-Stunden-Aktion alle vier Jahre. "Die Landjugendlichen fiebern der Aktion entgegen“, sagt Alena Kastens, Vorsitzende der Niedersächsischen Landjugend (NLJ) und Mitglied im Projektteam. "Mit Energie und Kreativität stellen sich die rund 3.500 Landjugendlichen der Herausforderung. Gemeinsam anpacken, etwas für die Dorfgemeinschaft schaffen und abschließend den Erfolg zusammen feiern – dafür steht diese Aktion."

In diesem Jahr verzeichnet die NLJ für die 72-Stunden-Aktionen eine Rekordbeteiligung von 111 Ortsgruppen. Kastens sagt: "Ein Rekord, der zeigt, wie engagiert und motiviert die jungen Leute auf dem Land sind."

Schirmherr Günther, der Treckerfahrer

Unterstützt wird die niedersachsenweite Aktion von einem prominenten Schirmherrn. Dietmar Wischmeyer alias Günther, der Treckerfahrer ist jetzt schon begeistert über das ehrenamtliche Engagement der Landjugendlichen:

„Weißte, hier ma ne Kita, da mal ne Hundewelpenstation ausmisten, Altersheim mal renovieren, dat de nich immer aus de Fenstern rauskriechen müssen oder wat auch alle is ne. Dat macht die Niedersächsische Landjugend in diesem Jahr und ich bin froh, dat ich der Schirmherr bin, weil Schirmherr heißt, selber nicht anpacken, den ganzen Ruhm kassieren. Weißte Bescheid“.