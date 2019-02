Eielstädt. Das aktuelle Durchschnittsalter in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage liegt bei 39,3 Jahren. Das zeigte sich jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Wehr im Ortsteil Eielstädt. Eine aktuelle Entwicklung: Die Einsätze wegen Brandmeldeanlagen gehen zurück.

Mit einer Menge an Zahlen und Statistiken begann die Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag: Die Feuerwehr hat aktuell 58 aktive Mitglieder sowie 14 Kameraden in der Altersabteilung, berichtete Ortsbrandmeister Jens Wischmeyer. Neun Mitglieder aus dem Einzugsbereich der drei Ortschaften sind in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Im vergangenen Jahr wurde die Feuerwehr zu insgesamt 97 Einsätzen gerufen: 41 Klein-, Mittel- und Großbrände sowie 56 technische Hilfeleistungen. Das macht insgesamt 2079 geleistete Einsatzstunden. Zusammen mit den besuchten Lehrgängen kommt die Feuerwehr somit auf eine Gesamtzahl geleisteter Stunden von 8193 (2017 waren es noch 7732 Stunden). Wischmeyer lobte an dieser Stelle den „sehr guten Ausbildungsstand“ und dankte allen Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Wirken.

Gemeindebrandmeister Jobst Wilker gab einen kurzen Einblick der 127 angefahrenen Einsätze und lobte vor allem den positiven Rückgang der Einsätze mit dem Alarmstichwort "Brandmeldeanlage". Die Firmen investierten mehr in Präventionsmaßnahmen, lobte er. Aktuell seien in der Gemeinde Bad Essen 410 Kameradinnen und Kameradinnen in der Feuerwehr aktiv. Wilker findet klare Worte: „Wir brauchen den Nachwuchs, wir brauchen die Neueinsteiger, ansonsten können wir diese Mitgliederzahl nicht halten.“



Die beiden wohl wichtigsten Programmpunkte auf der Tagesordnung waren die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters. Jens Wischmeyer als Ortsbrandmeister und Werner Henrichs als Stellvertreter hätten ihr Amt in den vergangenen acht Jahren zuverlässig und souverän ausgeführt, hieß es. Bei der jeweils geheimen Wahl wurden beide zu 87 % bzw. 89 % in gleichen Positionen wiedergewählt. Wischmeyer und Henrichs bedanken sich bei den Kameraden für das Vertrauen: „Wir machen weiter und blicken nach vorn.“





Bad Essens Ortsbürgermeister Jens Strebe übermittelte im Namen aller drei Ortsbürgermeister – darunter auch des entschuldigten Eielstädter Ortsbürgermeister Ernst Mönter – Grußworte. Strebe betont die „hohe Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft“ der Feuerwehr und hofft, "dass es so weiter geht“. Er betonte – insbesondere auch unter Betrachtung des Moorbrandes in Meppen, zu dem auch die Feuerwehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage alarmiert wurde –, dass alles ehrenamtlich sei und „jederzeit Gefahr für Leib und Seele besteht“.

Anzeige Anzeige

Auch Frank Bornhorst (Wittlage) sprach der Feuerwehr großen Respekt aus: „Neben den gestiegenen Anforderungen modernerer Technik werden die Kameradinnen und Kameraden mit ansteigendem Verkehrsaufkommen, neuen Gefahrenquellen und zudem Gaffern konfrontiert.“ Bornhorst war zugleich als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bad Essen-Eielstädt-Wittlage in Vertretung des Vorsitzenden Karsten Friedrich anwesend.

Der Kassenprüfer Jens Nordsieck scheidet nach zwei Jahren aus seinem Amt aus. Nicole Bierwagen wurde einstimmig als Nachfolgerin gewählt. Moritz Nordsieck wird zum Feuerwehrmann und Holger Gehrke zum Oberfeuerwehrmann befördert. In Sachen Nachwuchs freut sich die Feuerwehr über ein neues Mitglied: Marek Witte wurde mit einer Probezeit von einem Jahr in die Feuerwehr aufgenommen. Zuvor war er in der Jugendfeuerwehr aktiv.