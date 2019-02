Lintorf Ein wahres Highlight erwartet den Volleyball-Fan am Wochenende in der Lintorfs Halle am Hallenbad. Dort finden am Samstag und Sonntag die Nordwestdeutschen Meisterschaften der U18 weiblich mit Lintorfer Beteiligung statt.

Die zwölf besten Teams dieser Altersgruppe aus Niedersachsen und Bremen nehmen teil und wollen sich für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Gespielt wird in vier Dreiergruppen, wobei sich der Ausrichter mit TVG Gieboldehausen und TC Hameln messen muss.

Spielmodus: Wer kommt weiter?

Das Ziel aller Teilnehmer ist mindestens Platz zwei in der Vorrunde, der neben dem Gruppensieg die Teilnahme an der Zwischenrunde ermöglicht. In der Zwischenrunde gibt es zwei Gruppen mit je vier Teams, die im Modus jeder gegen jeden spielen. Wer sich hier beweisen kann, hat die Chance, über das anschließende Halbfinale in das Finale einzuziehen, was zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft berechtigt.

Der Kern des bisherigen U-18-Teams, das vor zwei Jahren Vierter auf nordwestdeutscher Ebene war, konnte weitgehend bestehen bleiben. Mit neuer Verstärkung hat der VfL nun ein harmonierendes Team zusammen, das Erfahrungen sammeln will gegen zahlreiche starke Gegner, aber natürlich auch an die Platzierung von vor zwei Jahren anknüpfen und spannende Spiele liefern will.

Am Samstag beginnt das Event um 10 Uhr mit dem Einlaufen der Mannschaften sowie Grußworten von Vertreten aus Verein, Ortschaft und Gemeinde. Der erste Punkt wird ab 11 Uhr ausgespielt. Am Sonntag wird ab 9.30 Uhr aufgeschlagen.

Mehr als 150 T-Shirts mit VfL-Logo

Abseits des Sportlichen hatte der VfL einiges an Organisatorischem zu stemmen. Rund 150 Aktive müssen mit Essen versorgt werden. Programmhefte und Plakate wurden gedruckt. Jeder Spieler erhält ein Shirt mit dem für diese Meisterschaft entworfenen Logo. Der VfL, die Spielerinnen, Trainer und das Cateringteam rechnen an beiden Tagen mit viel Unterstützung und hoffen auf zahlreiche Fans, die die Lintorfer Talente ein Wochenende mit Klatschpappen und Co. unterstützen und sich auf hochwertigen Sport freuen. pm