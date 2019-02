Köpfe und Glieder aus einer stillgelegten Puppenmanufaktur zeigt Hiltrud Schäfer in Skulpturen. Foto: Luisa Dahmen

Bad Essen. Unter dem Titel „Langsam anwachsende Gespräche“ lädt der Kunst- und Museumskreis Bad Essen am Freitag, 8. März, um 20 Uhr zur ersten Ausstellung in 2019 in den Schafstall an der Bergstraße nach Bad Essen ein. Hiltrud Schäfer und Wilfried Bohne werden Skulpturen, Malerei und Künstlerbücher präsentieren.