Bad Essen. Im Jugendtreff „Trio" an der Schulallee trafen sich die Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeister und Ortsvorsteher der 17 Ortschaften aus der Gemeinde Bad Essen zur diesjährigen Arbeitstagung.

Kämmerer Carsten Lüke berichtete über den Stand der Haushaltsplanung. „Das ordentliche Ergebnis in 2019 falle leicht positiv aus. Aufgrund der geplanten Investitionen in Höhe von 5,4 Millionen Euro ist aber eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,9 Millionen. Euro notwendig.“

Der Breitbandausbau

Größere Investitionen werden durch den Ausbau der Kinderbetreuung in Wehrendorf und Bad Essen, ein neues Feuerwehrfahrzeug, den Anbau von Klassenräumen an der Oberschule, den Breitbandausbau, eine neue öffentliche Toilette und durch die Erschließungsstraße zur Firma. Homann erwartet. Die Fachausschüsse haben den Haushaltsplan im Februar beraten, bevor er dann am 28. März vom Gemeinderat verabschiedet werden soll.

Unterhaltung der Straßen

Fachdienstleiter Andreas Pante informierte über die ortschaftsbezogene Straßenunterhaltung und die Umstellung der alten Langfeldleuchten auf LED-Beleuchtung „Die Firma Nordhoff wird in allen Ortschaften der Gemeinde Bad Essen über 200 Leuchtenköpfe austauschen. Grund des Austausches ist, dass die bestehenden Langfeldleuchten nicht mehr produziert werden und durch ihren Energieverbrauch auch nicht mehr zeitgemäß sind“, teilte Pante mit. Die letzten Langfeldleuchten, die in der Gemeinde gestellt wurden, sind vor über 30 Jahren aufgestellt worden.