Bad Essen. Kindergartenkinder sind häufig in der Anfangszeit in der Grundschule unsicher. Für sie ist dann alles neu: die Umgebung, die Mitschüler und Lehrer. Damit die zukünftigen Grundschulkinder sicherer werden, lernen sie im Brückenjahr beim Turnfest und anderen Veranstaltungen das Schulgelände kennen.

Von den rund 75 zukünftigen Grundschulkindern in Bad Essen, die im Sommer eingeschult werden, turnten rund 50 Kinder beim freiwilligen Programm am Dienstag mit. Die Mädchen und Jungen aus der Kita Brockhausen, Wittlage, die Burgmäuse und aus dem Nikolai- sowie Natur- und Erlebniskindergarten wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt, damit sie zukünftige Mitschüler schon mal kennenlernen.



"Wir wollen die Kinder abholen, den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtern und uns kümmern, dass die Kinder angstfrei in die Schule kommen", sagte Michaela Walter, Schulsozialarbeiterin des Kinderhaus Wittlager Land, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Spielstationen: Von Rodelberg bis Bobbahn

Anfangs kamen die Kinder noch schüchtern in die Halle, in den einzelnen Gruppen wurden sie sicherer und schließlich tobten sie durch die Halle. Helfende Eltern, Erzieher und die Grundschullehrerin Elke Nienhuis hatten verschiedene Spielstationen aufgebaut und betreuten die Kinder. Die Stationen standen unter dem Motto Wintersport. Unter anderem mussten die Kinder mit Ringen über einen zugefrorenen See (Matten) springen, mit einem Bob (Kasten) einen Hüttchenparcours meistern oder an einem Rodelberg (über eine Bank) hinunter rutschen.





Am Ende gab es für jeden Schützling eine Urkunde.





Die Grundschullehrerin Nienhuis sagte: "Viele Kinder weinen anfangs in der Grundschule. Mit den Brückenjahrprojekten verlieren sie ihre Unsicherheit, wenn sie in die Schule kommen. Sie lernen die Turnhalle und Lehrer kennen und sie wissen, wo die Umkleidekabinen oder die Toiletten sind." Zu dem Brückenjahrprojekt zählt auch die Forscherwerkstatt an der Grundschule Bad Essen, die in den nächsten Monaten stattfinden wird.