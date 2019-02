Bad Essen. Ein Künstlername taucht im Wittlager Land immer wieder auf: Wilhelm Jäger. Wer war dieser Mann?

Von 1907 bis 1970 arbeitete der Lehrer Wilhelm Jäger als heimatverbundener Künstler in Bad Essen. Er schuf über 50 Ölgemälde, über 100 Aquarelle, über 50 Federzeichnungen und 23 Radierungen. Über viele Jahrzehnte vergab die Gemeinde Bad Essen Nachdrucke seiner Federzeichnungen als Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen. Vermutlich hängen noch viele Bildwerke von Wilhelm Jäger in den Wohnräumen zumindest der älteren Generation im Wittlager Land.





Wilhelm Jäger hat sich als heimatverbundener Künstler selbst nie in den Vordergrund stellte. Die Darstellungskraft in seinen Werken zeigt, dass bei Wilhelm Jäger die Kunst auf Können beruhte. Sein Sohn Richard Jäger, der lange Jahre Konrektor in Bad Essen und Schulleiter in Wehrendorf war, bewahrte das Erbe seines Vaters und sorgte dafür, dass die Druckplatten für die Federzeichnungen nicht verloren gingen. Nachdrucke der Federzeichnungen wurden zu erschwinglichen Preisen gerahmt über Jahrzehnte beim Malermeister Hollenberg, jetzt Hiese, in Bad Essen verkauft und im Schaufenster dauerhaft ausgestellt.

Gebürtiger Osnabrücker

Wilhelm Jäger wurde am 8. Mai 1888 in Osnabrück geboren. Er verstarb am 19. März 1981 in Bad Essen, also vor fast vier Jahrzehnten. Jäger absolvierte seine Ausbildung zum Lehrer an der Präparandenanstalt und dem Lehrerseminar in Osnabrück. Von 1909 bis 1949 war er als Lehrer zunächst an der Evangelischen Volksschule Bad Essen, die später nur noch Volksschule hieß. Während seiner Ausbildungszeit in Osnabrück besuchte er die Malschule des damaligen Maler Renford in Osnabrück. Mit den Malern Redecker und Aßmann war er befreudet. Sie beeinflussten seine Malweise. Sein Freund Aßmann, der als Soldat im Ersten Weltkrieg starb, war Schüler von Lovis Corinth. Aßmann gehörte zum berühmt gewordenen Worpsweder Künstlerkreis.









Unter der Dorflinde

Wilhelm Jäger wollte 1914 das damalige Königliche Zeichenlehrerseminar in Kassel für längere Zeit besuchen; der Weltkrieg machte diese Pläne zunichte. Neben seiner Tätigkeit als Volksschullehrer war er viele Jahre Zeichenlehrer an der damaligen Mittelschule in Bad Essen und an der seinerzeitigen Ländlichen Berufsschule in Bohmte. Schwerpunkte seiner bildnerischen Darstellung waren Landschaften, vor allem heimatliche Motive, aber auch Stillleben und Porträts, die jedoch der Öffentlichkeit weniger bekannt wurden. Seine bevorzugten Techniken waren Federzeichnungen, Radierungen, Aquarelle und Ölbilder. Seine Federzeichnungen wurden in den zwanziger Jahren als Bildpostkarten gedruckt und schmückten oft die inzwischen legendäre Zeitungsbeilage des Wittlager Kreisblattes mit dem Titel: „Unter der Dorflinde“.

Wilhelm Jäger war wohl im geschichtlichen Rückblick der einzige vor Ort ansässige Maler, der mit großem Talent die Fülle von Landschaften und Motiven in so vielfältiger Art mit Bleistift, Feder und Pinsel in verschiedenen Formaten festgehalten hat. Als Pädagoge erkannte er unter seinen Schülern junge Talente und förderte diese mit Anleitungen und Hilfen. Erst im hohen Alter, als seine Sehkraft nachließ, legte er seine Zeichengeräte aus der Hand.