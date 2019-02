Schul-Kino-Wochen in der Lichtburg in Quernheim CC-Editor öffnen

Macht seinen Kinosaal zum Unterrichtsraum: Kinochef Karl-Heinz Meier im Zuschauerraum der Lichtburg in Quernheim - allgemein bekannt als "Kleinster Kinoort Deutschlands". Foto: Oliver Krato

Quernheim. Zum Lernen ins Kino gehen, das machen die Schul-Kino-Wochen in ganz Niedersachsen ab Montag, 25.2., wieder möglich. Auch die Lichtburg in Quernheim ist bei der Aktion mit von der Partie, hier startet die Aktion am Montag, 11.3. - und die Filmliste ist lang.