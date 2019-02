Bad Essen. Schlugen im vergangenen Jahr während der Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins Bad Essen noch die Wogen etwas höher, sodass es fast nach einer Vereinsauflösung aussah, wendete sich jetzt alles zum Guten. Im Rahmen der Jahresversammlung 2019 im Hotel Höger wurden die Vorstandswahlen wiederholt und der Verein fand mit Vitalij Pfeifer einen neuen Zweiten Vorsitzenden.

Zuvor hatte Wahlleiter Hans-Georg Schmeling eindringlich betont, dass die Neuwahl eines Zweiten Vorsitzenden unbedingt geboten sei, da andernfalls die Eintragung in das Vereinsregister und möglicherweise sogar die Existenz des Vereins gefährdet sei.

Nach gutem Zureden war der 31-jährige Vitalij Pfeifer erfreulicherweise bereit, für dieses Amt zu kandidieren – und ein Aufatmen ging durch den Saal. „Ich wollte schon immer etwas Nützliches machen, da ich in der Natur, im Freien großgeworden bin. Deswegen kam der Verschönerungsverein schon für mich in Frage. Die meisten wollen ja zur Freiwilligen Feuerwehr; ich wollte aber etwas tun, was man draußen machen kann“, beschreibt der neue Zweite Vorsitzende seine Intention, was ihn bewogen hat, für dieses Amt zu kandidieren.

Und er will auch dafür sorgen, dass mehr „junges Blut“ in den Verein kommt. Erfreulich war zudem, dass Lieselotte Sundermann sich bereit erklärte, das Amt einer weiteren Beisitzerin zu übernehmen.

Das Vorstandsteam

Für die nächsten zwei Jahre präsentiert sich der Verschönerungsverein Bad Essen nun mit folgendem Vorstand: Erster Vorsitzender Dieter Grabke, Zweiter Vorsitzender Vitalij Pfeifer, Rechnungsführer Wilfried Kuhr, Wegewart Wolfgang Krumm und als Beisitzer fungieren Karin Bührmann, Marlies Kolberg und Lieselotte Sundermann. „Damit ist der Vorstand nun wieder komplett, nachdem er im abgelaufenen Geschäftsjahr nur kommissarisch im Amt war“, freute sich ein strahlender Dieter Grabke.

Der hatte zum Auftakt der Versammlung in seinem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten 2018 Revue passieren lassen. Dazu gehörte neben diversen Wanderungen unter anderem das Aufstellen neuer Ruhebänke, der Maibaum, die Beteiligung an den Ferienspielen und vor wenigen Tagen erst die Fahrt zum Theater nach Osnabrück, wo man die Operette „Der Bettelstudent“ genoss.

Grabke verlieh aber auch seinem Ärger Ausdruck, indem er auf die Graffiti-Schmierereien am Aussichtsturm hinwies. „Wir wissen nicht, wie wir diesen zweifelhaften ‚Künstlern‘ begegnen sollen“, meinte der Erste Vorsitzende resigniert.

Qualitätswanderwege

Wolfgang Krumm als Wegewart erläuterte detailliert den „Masterplan Wandern“. Danach sollen vom Geopark Terra-Vita drei Bad Essener Rundwanderwege zukünftig als Qualitätswanderwege ausgewiesen werden.

Sodann stellte Wilfried Kuhr in seinem Kassenbericht detailliert die Ein- und Ausgaben vor, der wegen der Anschaffung von fünf neuen Ruhebänken mit einem Minus abschloss. Aufgrund der einwandfreien Kassenführung erteilten die Kassenprüfer Hans-Georg Schmeling und Renate Kuckert ihm und dem Vorstand gerne die Entlastung.