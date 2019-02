Altkreis Wittlage. Seit längerer Zeit treffen sich die Mitglieder der Senioren-Theatergruppe „Silberdisteln 2.0“ in der Volkshochschule (VHS) Osnabrück. Einige davon kommen aus dem Wittlager Land. Am Samstag, 23. Februar, 18 Uhr, sowie am Sonntag, 24. Februar, 15 Uhr, stehen sie auf den Brettern, die für viele die Welt bedeuten.

Denn ihr Stück „Es kommt wie man denkt, weil man kann, was man will“ oder „Eine Busfahrt die ist lustig“ hat in der VHS Osnabrück, Bergstraße 8, Raum 410, Premiere.

„Wir sind inzwischen acht Männer und Frauen ab 50 und eine abenteuerlustige Gruppe. Mit viel Spaß und Elan haben wir unser eigenes Stück entwickelt und kümmern uns zusammen mit unserer Theaterpädagogin Anne Eisenblätter um Requisiten und Kostüme, aber auch um das Bühnenbild und vieles mehr“, erzählt Renate Berger aus Bohmte. Neben ihr kommen aus dem Wittlager Land Marianne Neubert und Christine Gärtner, Ostercappeln, Gisela Wulf, Bad Essen, und Karl-Friedrich Koch, Harpenfeld.

In neuer Besetzung

„Die Silberdisteln gibt es schon seit über 25 Jahren, aber jetzt in neuer Besetzung“, erläutert Marianne Neubert, die bereits sehr lange Theater spielt. Weiter war die Ostercappelnerin am Karneval beteiligt, hat beim historischen Theater auf dem Ostercappelner Kirchplatz mitgewirkt. „Zwischendurch habe ich immer kleine Sachen wie in Altenheimen angeboten, aber auch Lesungen mit Renate (Berger). Wir waren sogar im letzten Jahr bei der Kulturnacht in Osnabrück dabei“, schwärmt Neubert immer noch.

„Ich bin immer für Neues aufgeschlossen. Ich kenne Gisela (Wulf) aus der Wassergymnastikgruppe in Bad Essen. Sie hat mich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte. Ich habe spontan „Ja“ gesagt und das hat sofort Spaß gemacht“, erklärt Renate Berger ihre Beweggründe, wie sie zu den Silberdisteln kam. „Ich wollte mal wieder ausprobieren, ob es bei mir körperlich geht, da ich ziemlich eingeschränkt bin“, sagt Karl-Friedrich Koch, der erst seit Kurzem zum Ensemble gehört.

Theatererfahrung hat er jedoch, denn: „Ich spiele Puppentheater im Waggon der Kunstschule Bad Essen, aber auf die Bühne habe mich seit über sieben Jahren nicht mehr getraut. Jetzt wollte ich das mal wieder versuchen“, erzählt Koch, der natürlich am Wochenende mit dabei ist.

Weil es Spaß macht

„Ich habe bereits als Schulmädchen Theater gespielt, aber nie die Idee gehabt, das weiter zu verwirklichen. Eigentlich kam ich erst darauf, als ich ‚verrentet‘ wurde. Ich habe aber immer schon nachmittags Zirkus gehabt und abends Theater“, scherzt Gisela Wulf. Sie sei durch Marianne Neubert dazugekommen, „die ich in einem Tanzkursus kennengelernt habe. Das hat mir so toll gefallen; man kann sich total ausleben, an nichts anderes denken, sondern nur an Theater“, sagt sie voller Begeisterung. „Einfach weil es Spaß macht, das ernste Leben zu spielen, dann ist es durchaus auch realistisch. Man spielt das Leben, die Rollen – es tut gut und macht Spaß“, erläutert Christine Gärtner, was ihre Motivation war.

Ihr habt alle so viel Erfahrung im Leben - das könnt ihr alles mit in das Stück mit hineinbringen: Erfahrung, Fantasie, Fiktion, habe Anne Eisenblätter gesagt. „Das haben wir dann auch gemacht, uns darauf eingelassen“, schildert Marianne Neubert, dass man letztlich rund zwei Jahre gebraucht habe, bis ihre Komödie in zwei Akten stand. Darin geht es darum, dass die VHS zu einer Busfahrt einlädt. Drei Länder in fünf Tagen. Die Route geht von Osnabrück über Luxemburg, nach Paris und wieder zurück. Aus verschiedenen Gründen nehmen die Personen daran teil. Es kommt zu Begegnungen, zu Freundschaften und auch zu einer großen Überraschung am Ende der Reise.

Auf jeden Fall weitermachen

„Wir wollen auf jeden Fall weitermachen und weitere Stücke entwickeln. Aber wir bieten auch szenische Lesungen, Kurzstücke, Sketche an. Dafür kann man uns buchen (aeisy@gmx.de / 0160 94700694). Zum Beispiel waren wir beim Seniorentag in Wallenhorst“, veranschaulicht Renate Berger, die mit den anderen „Silberdisteln“ auf einen guten Besuch am kommenden Wochenende hofft. Schöner Nebeneffekt der Theatergruppe: „Es hat sich eine ganz tolle Gemeinschaft entwickelt, sodass wir auch untereinander in Kontakt stehen. Wenn wir uns nicht sehen, sind wir alle total traurig und gebügelt“, sagt Gisela Wulf schelmisch. „Wir sind auch über WhatsApp vernetzt“, fügt Renate Berger hinzu