Bad Essen. Manchmal muss man als angehender Hundebesitzer einen Prozess durchlaufen, der wie ein Bewerbungsverfahren im Rennen um eine Stelle bei einem Unternehmen anmutet. So ist es jedenfalls der Famile Höntsch aus Bad Essen gegangen. Die hatte sich zuvor entschlossen, ihre tierische Ausrichtung zu ändern: Von Katzenbesitzern zu Hundehaltern. Aber es war kein so leichter Prozess.

Mit ihrer Katze Minka waren Höntschs immer eng und vertraut. "Wir hätten gerne einen Hund gehabt, aber unsere Mietze hatte immer was dagegen", lacht Birgit Höntsch. Ihre Erfahrungen mit einem eigenen Hund lagen da schon rund 30 Jahre zurück - aber der damals sehr geliebte Cocker Spaniel ging ihr trotzdem nicht aus dem Kopf. Geschweige denn aus Seele oder Herz. "Diese wunderbare Rasse hat mich bis heute nicht losgelassen", sagt Birgit Höntsch.

Skepsis beim Ehemann - Überzeugungsarbeit

Und so kam es, wie es kommen musste. "Als unsere Mieze im gesegneten Alter von 14 Jahren verstorben war, die Kinder waren da schon längst aus dem Haus, machten wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Cocker Spaniel." Dabei hatte Birgit Höntsch jedoch erst noch etwas Überzeugungsarbeit zu leisten: "Mein Ehemann Klaus war seinerzeit von der Idee, einen Hund ins Haus zu holen, überhaupt nicht begeistert." Als Kompromiss stand bald fest: Wenn schon Hund, dann aber weiblich. Also als Hündin.

Doch die Suche nach einer passenden Hündin dieser Rasse gestaltete sich sehr schwierig. Der Zufall spielte dann Regie.Ein Züchter im Harz vermittelte die Bad Essener nach Bad Zwischenahn. Doch der dortige Züchter hatte seine Hunde gerade nach Norden an der Nordsee vermittelt. Nur dass sie von der dortigen Besitzerin leider aus gesundheitlichen Gründen wieder abgegeben werden musste.











Also hieß es für das Ehepaar Höntsch: Auf nach Norden, die seinerzeit 12 Wochen alte Hündin Holly mit dem Zwingernamen "Annabell vom Meer" kennenlernen. "Wir haben uns sofort verliebt", erinnert sich Birgit Höntsch. Da die Hundehalterin ihre Hündin aber nicht an Jedermann abgeben mochte – und es ihr auch merklich schwerfiel sich zu trennen –, entwickelte sich in Norden zwischen der Halterin und den Kaufinteressenten ein regelrechtes Bewerbungsgespräch. Verständlicherweise: Die Halterin wollte ihre Hündin in guten Händen wissen, wenn sie sie schon abgeben musste.

Benimmtraining in Melle

Aber mitnehmen durften die Höntschs den Hund noch immer nicht. Der wurde nämlich erst am nächsten Tag von der Halterin persönlich und sicher nach Bad Essen gebracht. Unter der Obhut der Eheleute Höntsch entwickelte sich Holly mit der ursprünglichen Fellfarbe "Schwarz mit Loh", zu einer Rassehündin der Extraklasse. Nach der Welpenschule bei Prodock in Oldendorf bei Melle kennt sich die niedliche Holly aus und weiß wie sie sich in der Öffentlichkeit zu benehmen hat.



Inzwischen ist Holly 13 Monate jung und bei Spaziergängen rund um die Solearena immer auf der Suche nach Spielgefährten auf vier Pfoten. Und die findet sich am Rande des Wiehengebirges oft. "Natürlich nur angeleint", schmunzelt Birgit Höntsch. "Denn ohne Leine würde meine Holly sofort im Wasser der Solearena abtauchen".