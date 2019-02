Scheckübergabe im Gasthaus Tönsmeyer. Die Theatergruppe Hüsede unterstützt den Verschönerungsverein mit 4.000 Euro. Im Bild Spielleiter Mike Eickhof mit (von links) der 1. Vorsitzende Petra Grothaus, der 2. Vorsitzenden Nicole Ratzkowski und Kassenwartin Claudia Kappel. Foto: Theatergruppe Hüsede

Brockhausen. "Hin und Hair", so heißt die Komödie, die die Theatergruppe Hüsede in diesem Jahr im Saal Tönsmeyer in Brockhausen aufgeführt hat. Publikum und Gruppe unterstützen zugleich mit ihren Spenden und einem Teil des Kartenverkaufserlöses gemeinnützige Einrichtungen oder Vereine.