Lintorf. Dieses Wochenende hatte es in sich für die Volleyballdamen des VfL Lintorf. Gleich zweimal zeigten sie vor heimischer Kulisse ihr Können. Nach dem 1:3-Verlust (25:22, 15:25, 17:25, 15:25) gegen VC Olympia Münster gelang im vorletzten Heimspiel mit 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:19) gegen Eiche-Horn Bremen der erste Heimerfolg.

Mit dem VC Olympia-Team trat Lintorf gegen den mit Abstand jüngsten Gegner der Liga an. Die Internatsmannschaft mit sehr großen und technisch starken Spielerinnen machte es den Lintorfer Damen im Angriff schwer, sich gegen den Block durchzusetzen. Doch fand der Gastgeber Lösungen, den Gegner und seinen Block auszuspielen. Starke Aufschläge setzen die jungen Spielerinnen aus Münster unter Druck und brachten Lintorf viele Punkte. Somit konnten sie den ersten Satz mit einem 25:22 gewinnen.

Selbstvertrauen verloren

Doch ließ sich der Gast nicht aus der Ruhe bringen. Münster gewann an Selbstvertrauen, was Lintorf verlor. So ging der zweite Satz an den VC Olympia. Im dritten und vierten Satz schafften es die Damen nicht wirklich, sich vom verlorenen Satz zu erholen. Viele Fehler schlichen sich ein. Auch Spielerwechsel ließen den Gegner mit seinen starken Angriffen nicht in den Griff bekommen. So verliefen der dritte wie der vierte Satz nicht wie erhofft und gingen 17:25 und 15:25 verloren.

Wachgerüttelt

Trotz Physiotherapeut Hansi Groth, der jede Spielerin vor der Partie einmal „durchknetete“, erwischten die Lintorferinnen im zweiten Spiel keinen guten Start und wirkten zu nervös und unsicher, während sich die Gäste aus Bremen aufschlagstark und selbstsicher präsentierten. Beim 2:7-Rückstand sah sich Trainer Stefan Engelke gezwungen, eine Auszeit zu nehmen, um sein Team wachzurütteln. Seine Worte schienen Früchte zu tragen. Endlich wehrten sich die VfL-Damen und erzeugten selbst Druck. Sie konnten zum 20:20 ausgleichen und sich mit 25:23 den ersten Satzgewinn sichern. Jetzt hieß es, Konstanz zu sichern, was den VfLerinnen zu Beginn des zweiten Satzes sehr gut gelang. Der nötige Druck im Aufschlag und starke Abwehr- und Blockaktionen ließen den Favoriten aus Bremen schnell in Rückstand geraten. Zum Nachteil der Lintorfer fingen sich die Gäste und gingen sogar mit 22:20 in Führung. Unbeeindruckt davon zeigten sich die VfLerinnen weiter selbstsicher und drehten den Satz unter lautstarker Unterstützung des Publikums zum 25:23.

Kraftreserven freigesetzt

Mit dem ersten Punkt im Rücken kam es zu ersten Nachlässigkeiten. Schnell lagen die Gastgeber zurück. Der typische dritte Satz bahnte sich an. Weder Auszeiten noch Spielerwechsel zeigten Wirkung, sodass sich Eiche-Horn den deutlichen Satzgewinn mit 25:19 sicherte. Um sich noch einen Drei-Punkte-Erfolg zu sichern, musste der VfL Lintorf alles in den nächsten Satz legen. Bereits sieben Sätze in den Knochen, der große Außenseiter in der dritten Liga, die schlechte Hinrunde – all das wurde aus den Köpfen der Lintorferinnen verbannt und die letzten Kraftreserven noch mal freigesetzt. Angetrieben von den Anfeuerungsrufen der Fans, gaben die VfLerinnen noch mal alles und ließen nichts mehr anbrennen. Mit 25:19 gewannen sie den vierten Satz deutlich und feierten unter tränenden Augen ihren Sieg.

Lintorf: Merle Hörsemann, Jannika Groß, Laura Fischer, Janina Depker, Linda Hinsken, Anne Maaß, Theresa Bahr, Erika Weinmeister, Malin Hörsemann, Alessandra D’Argento, Meike Plegge, Larissa Claaßen, Kristina Gierke.