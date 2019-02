Bad Essen. Die Vertreter der drei CDU-Gemeindeverbände Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln kamen zu dem Ergebnis, dass die Gemeinden im Altkreis Wittlage gemeinsam zu einer Lösung der Verkehrsprobleme auf der Bundesstraße 65 in Wehrendorf und auf der Landesstraße 81 Bohmte beitragen sollten.

Die Ständige Konferenz der CDU im Altkreis Wittlage hat sich in ihrer jüngsten Sitzung mit dem Thema B65 beschäftigt. Dies teilte deren Vorsitzender Eckart Riedel jetzt in einer der Pressemitteilung mit. Gemeinsam mit Landrat Michael Lübbersmann solle ein Vorschlag für eine zukunftsorientierte und anliegerverträgliche Verkehrsführung in die weitere Planung eingebracht werden. Der SPD-Landratskandidat Horst Baier hatte nach einem Pressebericht in einem Gesprächstermin mit Bad Essens Bürgermeister Timo Natemeyer vorgeschlagen, hierzu mit den „Betroffenen“ das Gespräch zu suchen. Allerdings wurde vom Gemeinderat in Bohmte auf Antrag der SPD-Ratsfraktion beschlossen, Gespräche über eine denkbare gemeinsame Lösung zu diesem Thema abzulehnen. Diese Position werde insbesondere vom Vorsitzenden der SPD Kreistagsfraktion und der SPD-Gemeinderatsfraktion, Thomas Rehme, vertreten.

Vorfestlegung kritisiert

Auch Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann hatte sich unlängst gegenüber seinem Bad Essener Kollegen Timo Natemeyer dahingehend geäußert, dass er die Vorfestlegung des Gemeinderates Bohmte gegen weitere Gespräche mit Blick auf die voraussichtlich 2022 beginnende Planung bedauert. Hierdurch werde bei dem zentralen Thema Verkehr die bewährte, enge Zusammenarbeit der drei Gemeinden im Wittlager Land ohne Not, konterkariert.

Die Ständige Konferenz der CDU im Altkreis Wittlage stellte jetzt fest, dass damit jede mögliche positive Entwicklung verhindert werde und spricht sich für ergebnisoffene Gespräche mit dem Ziel einer gemeinsamen Lösung aus.