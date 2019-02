Bad Essen. Die Neufassung der Friedhofssatzung für die Gemeinde Bad Essen beinhaltet das Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit.

Das Land Niedersachen hatte das Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen in mehreren Punkten ergänzt und geändert. Auf dieser Grundlage musste auch die Bad Essener Friedhofssatzung angepasst werden, was durch ein einstimmiges Votum im Rat der Gemeinde Bad Essen mittlerweile geschehen ist.

Mit Zertifikat

Ziel ist es, dass Natursteine nur verwendet werden dürfen, wenn sie nicht unter Verstoß gegen das ILO-Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt oder gewonnen worden sind. Hierfür soll es nach dem Gesetzgeber ausreichen, wenn dem Friedhofsträger glaubhaft gemacht wird, dass der Stein aus einem Land stammt, in dem das Übereinkommen eingehalten wird oder anderenfalls ein entlastendes Zertifikat einer unabhängigen Institution vorgelegt wird. Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Sie wurde 1919 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Genf.

Fairtraide

Auf den Friedhöfen der Gemeinde Bad Essen dürften somit nur Natursteine verwendet werden,bei denen glaubhaft gemacht werden kann, dass die Übereinkommen von 1999 über das Verbot von Kinderarbeit eingehalten werden. Die Friedhofssatzung gilt für die Friedhöfe in Bad Essen, Barkhausen, Lintorf und Rabber.

Auch im Wittlager Land ist in den vergangenen Jahren der Wandel in der Bestattungs- und Gedenkkultur sichtbar und spürbar geworden. Der Trend geht hin zu Urnenbestattungen und pflegeleichten Grabstellen oder zu Beisetzungen im Ruhewald.

Ratsmitglied Willi Ahrens (SPD) als zuständiger Ausschussvorsitzender sieht den Beschluss als richtig an, wenn auch nicht ganz so leicht überprüfbar. Wenn aber ein Angebot deutlich unter den marktüblichen Preisen liege, dann müsse man vorsichtig sein. Ratsfrau Elke Eilers (Bündnis 90/Die Grünen) bewertet es als "gut, dass sich die Gemeinde dem Fairtraidegedanken angeschlossen hat und sich das auch in der Friedhofssatzung wiederfindet" und wir entsprechend handeln können.