Bad Essen/Hunteburg. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das diesjährige HuBa-Zeltlager, das traditionelle Hunteburg-Bad Essener Zeltlager, laufen auf Hochtouren. Die Termine stehen fest und die Gruppenleiter treffen sich bereits regelmäßig, um Spiele vorzubereiten und um ein neues Liederbuch für die Abende am Lagerfeuer zu gestalten.

In diesen Sommerferien geht es mit drei Lagern auf einen Zeltplatz in Lonnerbecke bei Bippen, der von vielen Bäumen umgeben ist und jede Menge Platz zum Spielen und Toben bietet. Wer also in den Ferien noch nichts vorhabt, sollte schnell seinen Freunden Bescheid sagen und mit ins Zeltlager fahren. Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich schnell anmeldet, hat gute Chancen, noch einen Platz in diesem Kult-Zeltlager zu bekommen. Die Termine für die Lager sind: Großes Lager (13 bis 15 Jahre): Donnerstag, 4. Juli, bis Samstag, 13. Juli; Schnupperlager (7 bis 9 Jahre): Samstag, 13. Juli, bis Dienstag, 16. Juli; Mittleres Lager (10 bis 12 Jahre): Dienstag, 16. Juli, bis Dienstag, 23. Juli.



Die Anmeldung ist online über die Internetseite www.superzeltlager.de möglich oder liegt als Anmeldeformular in den katholischen Kirchen Heilig Dreifaltigkeit Hunteburg und St. Marien Bad Essen, den Filialen der Volksbank Bramgau-Wittlage in Hunteburg und Bad Essen, den Filialen der Sparkasse Osnabrück in Hunteburg und Bad Essen, sowie im TriO Bad Essen aus.