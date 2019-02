Brockhausen/Barkhausen . Schnelles Internet ist (selbstverständlich) auch im Wittlager Land ein wichtiges Thema. Im April 2018 erfolgte in Brockhausen der erste Spatenstich für den Breitbandausbau im Landkreis Osnabrück. Inzwischen hat sich einiges getan. In dieser Woche ist innogy mit dem highspeed-Mobil in Bad Essen vor Ort. Die Mitarbeiter beantworten an ihrem Informations-Stand Fragen zu Angeboten für schnelles Internet .

Das highspeed-Mobil steht am am 18. und 19. Februar 2019 (Montag und Dienstag) von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte Tönsmeyer am Brockhauser Weg 54 in Bad Essen-Brockhausen und am 20. und 21. Februar 2019 (Mittwoch/Donnerstag) von 10 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof Ecke „Am Kaßlau/Buersche Straße“ in Bad Essen-Barkhausen.

Start in Brockhausen

Der erste Spatenstich mit vielen Offiziellen, darunter auch Stefan Muhle, Staatssekretär im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, war in Brockhausen erfolgt, weil dort eine Art Mittelpunkt des Landkreises ausgemacht worden war, von wo der Ausbau sternförmig erfolgen soll. Dabei hieß es: "Die erste Ausbaustufe, die dafür sorgen soll, dass der ländliche Raum mit schnellem Internet versorgt wird, umfasst Investitionen von voraussichtlich 39 Millionen Euro – 15 Millionen kommen vom Bund, 5 vom Land und die kommunale Seite trägt 19 Millionen Euro."

Bis Mitte 2020 sollten 1074 Kilometer Breitbandleitung verlegt werden. Lübbersmann vor zehn Monaten: „Auch danach geht es weiter.“ Zudem hieß es: „Der ländliche Raum braucht ein Breitband, das dem der Städte in nichts nachsteht. Wir brauchen, wenn wir attraktiv und leistungsfähig sein wollen.“

Riesengroßer Bedarf

Zum Hintergrund: Der Bedarf am schnellen Internet ist riesengroß. Während er in größeren Städten problemlos befriedigt werden kann, haben ländliche Regionen in vielen Fällen das Nachsehen. Im Osnabrücker Land schafft die landkreiseigene Infrastrukturgesellschaft Telkos Abhilfe. Sie schließt rund 13.000 Haushalte in den Außenbereichen der Städte und Gemeinden an das schnelle Internet an.

Abhilfe in Sicht

Die betroffenen Haushalte in der Gemeinde Bad Essen sind angeschrieben worden. Der digitale Kontakt mit Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern, Internetrecherchen, Online-Shopping und Online-Banking, das alles soll nicht weiter eine alltägliche Geduldsprobe für die Bewohner von breitbandunterversorgten Teilen der Kommune bleiben. innogy baut für das Breitbandnetz die Daten- und Informationstechnik und übernimmt nach Fertigstellung auch den Betrieb des Netzes. In wenigen Wochen bereits können die betroffenen Bürger das neue Glasfasernetz mit Übertragungsraten von bis zu 120 Megabit pro Sekunde nutzen.