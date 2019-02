Barkhausen. Das Schullandheim bietet jungen Menschen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Barkhausen zu verbringen und bei den pädagogischen und ökologischen Arbeiten mitzuwirken. Carina Wloch, Merle Schieck und Luca Schallnus absolvieren derzeit dieses Jahr und sind begeistert von der Vielfalt der Aufgaben und Tätigkeiten.

Träger des Schullandheims ist die Ehlerding Stiftung mit Sitz in Hamburg. Im Jahr 2000 hat die Stiftung die Einrichtung in Barkhausen übernommen – und seitdem können Interessierte ein FÖJ vor Ort leisten. Die Stiftung hat im Lauf der Jahre ein neues und modernes Konzept erarbeitet. 2018 konnte die Einrichtung ihren 100. Geburtstag feiern.

Das Schullandheim Barkhausen bietet Klassenfahrten mit einem natur- und erlebnispädagogischen Programm für Schulklassen der Klassenstufen drei bis zwölf an. Auch Bildungsträger können im Rahmen der Berufsvorbereitung und -orientierung Angebote zur Stärkung der Klassengemeinschaft, sowie der Sozialkompetenz buchen. Des Weiteren ist das Schullandheim Weiterbildungseinrichtung mit Kursen für Hoch-, Fachhoch- und Fachschulen, sowie Anbieter für Firmentrainings und betriebliche Weiterbildung. Wobei der Bereich der Schulklassen nach wie vor der größte ist. Mehr zum Träger Ehlerding Stiftung lesen sie hier:

Die Ehlerding Stiftung Die Ehlerding Stiftung ist operativ tätig und fördert seit dem Jahr 2000 eigene Projekte für Kinder und Jugendliche. Mit der Motivation „Damit Kindern das Leben gelingt“ sind dies aktuell die mitKids Aktivpatenschaftenn, das erlebnispädagogische Schullandheim Barkhausen und die IMPULSE. Die mitKids Aktivpatenschaften schaffen emotionale Bindungen von Anfang an: Ehrenamtliche Paten begleiten Kinder aus belasteten Familien und schenken ihnen Zeit und Zuwendung. Im Erlebnispädagogischen Schullandheim Barkhausen lernen Jugendliche mit der Methodik der Natur- und Erlebnispädagogik, Selbstvertrauen in sich und andere aufzubauen, ihre Potentiale zu erkennen und Teamgeist zu entwickeln. Unter dem Dach von IMPULSE werden Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen gefunden. Das sind richtungsweisende Vorträge, Veranstaltungen zum Weiterdenken, Projektanstiftungen und temporäre Projekte.

Entsprechend abwechslungsreich sind die Aufgaben, die die FÖJler übernehmen. Wie sind die drei jungen Frauen auf die Einrichtung in Barkhausen aufmerksam geworden? Carina Wloch kennt das Schullandheim seit ihrer Kindheit. Sie wohnt nämlich in Bad Essen-Linne und war schon bei Ferienspielaktionen auf dem Gelände dabei. Vor Ausbildungs- und Studienstart wollte sie ein Jahr sinnvoll überbrücken. "Ich habe einfach angerufen und gefragt", sagt sie. Und sie erhielt dann eine Zusage.



Tolle Einrichtung

Merle Schieck kommt aus Hannover-Laatzen. Sie hat vor Jahren einmal im Schullandheim übernachtet und erinnerte sich bei der Suche nach einem Einsatzstandort als FÖLlerin an die tolle Einrichtung. Der Rest lief dann über das Internet. "Ich kannte Barkhausen vorher nicht", berichtet Luca Schallnus, die aus Dortmund stammt. "Ich haben einen Bericht über das FÖJ im Fernsehen gesehen". Dann hat sei gegoogelt und fand Barkhausen.

Das Freiwillige Ökologische Jahr startet in der Regel am 1. September. Merle, Carina und Luca haben aber schon am 1. August begonnen. Luca war vorher schon vor Ort und hat ein Praktikum gemacht. Das gefiel ihr so gut, dass sie das FÖJ noch "dran hängt". In der Niedersachsen kümmert sich die Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz um Bewerbungsverfahren, Einsatzstellen und die Absolventen. "Es gibt ein Bewerberportal und man kann sich die Einsatzstellen anschauen", erläutert Carina Wloch.



Bewerbungsverfahren

Wer kann sich bewerben? Interessenten müssen zwischen 16 und 25 Jahre alt sein. Sie sollten sich in der Einsatzstellenliste bis zu drei Einsatzstellen aussuchen – und sich dann natürlich bewerben. Das funktioniert online. Bewerbungen sind noch möglich. Das Auswahlverfahren startet im März. Dann können die Einsatzstellen die Bewerbungen einsehen, die bis dahin für sie im Online-Portal abgegeben wurden. Diese laden jeweils mehrere Bewerberinnen und Bewerber zu Vorstellungsgesprächen ein. Erhalten sie mehr als eine Zusage, sollte die potenziellen FÖJler den Stellen, die nicht zum Zug kommen, das rechtzeitig mitteilen. Das Schullandheim hoffe natürlich immer, dass ihre favorisierten Bewerber dann tatsächlich nach Barkhausen kommen, so Erzieherin und Erlebnispädagogin Cathrin Ernst.

Mehr zum Verfahren findet sich hier: https://www.nna.niedersachsen.de/foej/

Die FÖJ-Mitarbeiterinnen werden im Schullandheim Barkhausen angeleitet, qualifiziert und können nach kurzer Zeit selbst Aufgaben übernehmen. Welche Aufgaben haben Carina, Luca und Merle? Dazu gehören Planung und Pflege des ökologischen Gemüsegartens , die Unterstützung bei jahreszeitenbedingten Arbeiten wie Gehölzschnitt, Obsternte und Aussaat und die Mitgestaltung des Naturerlebnis-Gelände. Sie gestalten die erlebnispädagogischen Programme für Kinder und Jugendliche mit.

Und sie kümmern sich um Tiere des Schullandheims – nämlich Ziegen, Schafe, Hühner und Katzen. "Es ist toll, Verantwortung zu bekommen und zu übernehmen", sagt Merle. Merle und Luca wohnen während der Woche auch im Schullandheim; Carina fährt täglich. Alle Drei erhalten für ihr Engagement ein Taschengeld, das von der zuständigen Landesbehörde vorgeschrieben ist.

Enorme Bandbreite

Viele Bürger kennen das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Das Freiwillige Ökologische Jahr ist dagegen weitgehend unbekannt, wie die Absolventen aus ihren eigenen Freundeskreis berichten. Eigentlich schade, denn das FÖJ hat ja auch eine enorme Bandbreite, wie ein Blick auf die Einsatzstellen in Niedersachsen zeigt. In Barkhausen lassen sich auf jeden Fall ökologische Interessen und soziales sowie pädagogisches Engagement sehr gut verbinden.

Die Einsatzstelle Barkhausen liegt in der ländlichen Region. Für Großstädter ist das schon eine Umstellung. Man müsse sich darauf einlassen dun sich damit auseinandersetzen, so Merle und Luca. Für einige Schüler ist das eine Art Kulturschock: "Großer Schreck – es gibt kein Netz", das mussten die Gäste feststellen. Und eine Woche ohne Smartphone und Playstation, das sei für viele Schüler eine echte Herausforderung, Wie gut, dass sich die FÖJler auskennen. Am Waldrand gibt es nämlich eine Stelle mit Empfang...