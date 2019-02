Wittlage. Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Wittlage haben zwei aufregende Tage mit viel Bewegung erlebt. Sie haben nämlich das Kindersportabzeichen absolviert und konnten jeweils Urkunden und Medaillen entgegennehmen.

Der Kreissportbund Osnabrück bietet dieses Projekt an. Dabei geht es um das Tölwi-Abzeichen. Der Begriff setzt sich aus den Namen zweier Vogelarten zusammen. Zum einen ist da der Blaufußtölpel. Er kann gut fliegen, ist aber nicht der Schnellste an Land. Und dann gibt es den Kiwi, ein Laufvogel, der nicht fliegen kann. Jeder der beiden Vögel hat eben so seine Stärken und Schwächen beim Bewegen, also genau wie die Menschen.

Auf der Landesgartenschau

Das Tölwi-Abzeichen wurde im Juni 2016 beim Sportabzeichentag in Bersenbrück von den Bundesfreiwilligendienstlern des Kreissportbundes (KSB) ins Leben gerufen. Der KSB hat im vergangenen Jahr einen Tag auf der Landesgartenschau Bad Iburg gestaltet. Gästen aus Wittlage ist das Konzept aufgefallen. "Wir fanden die Idee toll", berichtete Erzieherin Edda Neumann. Also haben sich Kita-Leiterin Frauke Klusmeier und ihr Team bemüht, das Projekt nach Wittlage zu holen.

Mit Erfolg: Meret Wichmann, Fabio Böer und Robin Mehring, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim Sportbund absolvieren sowie Tristan Gering, der dort seinen Bundesfreiwilligendienst leistet, waren vor Ort in der Kindertagesstätte und haben die Stunden gestaltet und begleitet.

Wie beim Deutschen Sportabzeichen, das erst ab sechs Jahren gemacht werden kann, gibt es beim Tölwi-Abzeichen für die Kita-Kinder Aufgaben in den Bereichen Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und Koordination. Dazu gehören unter anderem Übungen für Arme und Beine mit Bällen, ein kleiner Ausdauerlauf im Turnraum, ein Slalomlauf durch einen Parcours, Springen auf eine Matte oder das Durchqueren eines "Tunnels".



Für große Begeisterung bei den jungen Sportlern sorgte das Schwungtuch. Mithilfe des großen Tuchs musste ein Ball bewegt und auf der Fläche gehalten werden.



Bewegung und Sport zählen natürlich ohnehin zu den täglichen Programmpunkten in Wittlage. Aber dank der Initiative des Kreissportbundes (KSB) Osnabrück-Land haben die Mädchen und Jungen sowie die Erzieherinnen jetzt neue Übungen und Bewegungsangebote kennengelernt. Und wenn man Zuhause dann noch stolz seine Urkunde und die Medaille vorzeigen kann, ist das ja auch richtig toll.