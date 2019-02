Rabber. Die Auftaktveranstaltung der DRK-Nachmittagsrunden fand im kirchlichen Gemeindehaus Rabber mit 80 Gästen aus allen Teilen der Gemeinde Bad Essen statt. Im Mittelpunkt stand das sehr unterhaltsame, jedoch auch hintergründige Stück :„Die Oma-Klappe“, aufgeführt vom Theater-Ensemble des Landvolk-Ortsverbandes Bad Essen in plattdeutscher Sprache

Das Theater-Ensemble des Landvolk-Ortsverbandes Bad Essen führte das Stück in plattdeutscher Sprache. Christa Warning, die mit ihrem Team von freiwilligen Helferinnen aus dem DRK-Ortsverein Bad Essen für die Organisation verantwortlich zeichnet,stellte zudem das Jahresprogramm mit jeweils einer Veranstaltung monatlich vor.





DRK-Ortsvereinsvorsitzender Dr. Josef Hoffschröer sprach ein Grußwort und dankte den freiwilligen Helferinnen um Christa Warning, die derartige Veranstaltungen erst möglich machten. Bei den regelmäßigen Treffen gehe es auch darum, soziale Kontakte zu knüpfen oder zu vertiefen, wobei dem DRK daran gelegen sei, eventuelle Hemmschwellen abzubauen. "Jeder Interessierte sei willkommen", sagte der Vorsitzende



Grüße von Pastorin Monika Stallmann und der Kirchengemeinde Barkhausen-Rabber überbrachte Kirchenvorstandsmitglied Claudia Kaase, die ihre Freunde darüber zum Ausdruck brachte, dass das kirchliche Gemeindehaus mit allem Inventar für diese überörtliche gemeinschaftsbildende Veranstaltung genutzt werde. In der Regel finden die monatlichen Treffen freitags um 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Lintorf statt.

Nächster Termin am 1. März

Am 1. März geht es bei dem Treffen um Sitztanz für Jedermann und Geschichten des berühmten früheren Komikers Heinz Erhardt, am 5. April steht ein Besuch des neuen DRK-Sozialzentrums in Wittlage an. Ein Lichtbildervortrag über Namibia erwartet die Gäste am 3. Mai und am 7. Juni ist ein Ausflug nach Mettingen zur dortigen Großbäckerei Coppenrath & Wiese geplant.

Während der Ferienzeit von Juli bis August finden keine Veranstaltungen statt. Am 6. September stellt Frau Singer das Projekt „Tabiata“ vor, dass sich seit Jahren verdienstvoll in Wehrendorf sozial engagiert. Ein Kinonachmittag ist am 4.Oktober geplant mit Kaffee und Kuchen, am 1. November gibt es einen unterhaltsamen Nachmittag mit Herrn Berghegger und der Abschluss findet am 29. November mit einem Adventsnachmittag im Gasthaus Böhning in Wimmer statt.

Anzeige Anzeige

Anfragen zu Veranstaltungen nimmt Frau Christa Warning für den DRK-Ortsverein entgegen.