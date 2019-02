Lintorf. Sigrid und Hartwig Groß aus Lintorf feiern am Valentinstag ihre goldene Hochzeit und freuen sich über eine besondere Torte als Geschenk.

Die Kinder und Enkelkinder haben dem Goldpaar eine Schwarzwälderkirschtorte geschenkt, die mit ihrem Hochzeitsbild aus Marzipan verziert war. "Eigentlich ist es viel zu schade, die Torte anzuschneiden", sagte der 70-jährige Hartwig Groß.

Also wurde das Marzipanbild, das die Bäckerei Huge aus Wimmer erstellt hat, vor dem Schneiden vorsichtig von Sigrid abgenommen. Die beiden sind sich einig und das schon seit 52 Jahren.



Jung geheiratet

Damals auf einer Silvesterfeier im Jahr 1966/67 lernten sich Sigrid und Hartwig Groß in Wissingen kennen und lieben, ein Jahr später waren sie verlobt und zwei Jahre später, am 14. Februar 1969, heirateten sie kirchlich. Doch so ganz einfach war das nicht. Als Hartwig 20 und Sigrid 19 Jahre alt waren, galt man in Deutschland erst mit 21 Jahren als volljährig und so hielt Hartwig bei Sigrids Eltern um ihre Hand an. Zusätzlich musste noch ein Führungszeugnis beim Standesamt vorgelegt werden.

Der Valentinstag ist für die beiden der zu feiernde Hochzeitstag, auch weil man "sich den gut merken kann", sagt Sigrid mit einem Augenzwinkern. Der offizielle Tag beim Standesamt war einen Tag vorher, am 13. Februar.

Glückwünsche

Und an eben diesem Tag erhielten sie in diesem Jahr Glückwünsche und Präsente von Edith Elsner, Lintorfs Ortsbürgermeisterin, und Ursula Möhr-Loos als Stellvertreterin für den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius, Landrat Michael Lübbersmann und Bürgermeister Timo Natemeyer.





Im Jahr der Hochzeit zog das Ehepaar nach Lintorf. Hier spielte Hartwig Groß beim Ortsverein VfL Lintorf Tennis und hielt beim Fußball als Torwart so einige Bälle. Während seine Frau wöchentlich walken geht, macht er sich auf zum Dart spielen, in der vor einem Jahr gegründeten Abteilung des VfL.