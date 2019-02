Premiere der Theatergruppe Wehrendorf steht am 23. März an CC-Editor öffnen

Geprobt wird im Dorfgemeinschaftsraum der Wehrendorfer Grundschule. Welche Rolle spielen im plattdeutschen Dreiakter "Un well küsst mi?" wohl die gefüllten Gläser, der Shaker und der Butler? Foto: Theatergruppe Wehrendorf

Wehrendorf. Es ist wieder soweit. Die Laienspielgruppe des Naturschutz- und Verschönerungsvereins Wehrendorf hat intensiv geprobt und am Samstag, 23. März 2019, ist Premiere. Dann heißt es ab 19 Uhr im Gasthaus Tönsmeyer in Brockhausen "Bühne frei" für "Unn well küsst mi?"