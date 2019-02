Altkreis Wittlage. Lesen lernen heißt leben lernen: Rotarier überreichen 300 Bücher an Schulkinder im Wittlager Land.

Im Wittlager Land nehmen sechs Grundschulen an einem deutschlandweiten Projekt zur Leseförderung teil. In Deutschland haben schon rund eine Million Kinder an einem Projekt zur Leseförderung in Schulen teilgenommen. Nun kommen 300 Schülerinnen und Schüler aus den Grundschulen im Wittlager Land hinzu. Der Rotary Club Melle-Wittlage unterstützt das Projekt „Lesen lernen - Leben lernen“ an Grundschulen im Wittlager Land und im Stadtgebiet Melle. Finanziert vom örtlichen Rotary Club bekommen Schülerinnen und Schüler ausgewählte Bücher als Geschenk. Die Lehrerinnen und Lehrer erhalten entsprechende Arbeitsmappen mit Unterrichtsmaterial für die Arbeit in den Klassen. So können die Klassen die Bücher intensiv durcharbeiten und sich über die Inhalte austauschen.

Begeisterung wecken

Prof. Dr. Kuhlenkasper hat direkt die Grundschulen im Wittlager Land zu diesem Projekt eingeladen. „Hier können wir helfen, die Lesekompetenz und das Leseverständnis der Schülerinnen und Schüler auch für die nächsten Schuljahre zu stärken. Ich freue mich, dass sechs Grundschulen mit insgesamt 16 Klassen an dem Projekt im Wittlager Land die Einladung angenommen haben“, so Kuhlenkasper. In der Gemeinde Bad Essen nimmt die Grundschule Lintorf mit dem ganzen Jahrgang 4 an dem Projekt teil. An der Grundschule Wehrendorf sind es die Klassen 3 und 4. In der Gemeinde Bohmte werden an den Grundschulen in Herringhausen, Hunteburg und an der St. Christophorus-Grundschule ebenfalls alle Jahrgänge 3 und 4 vom Rotary Club gefördert. In der Gemeinde Ostercappeln hat die Grundschule Venne die Einladung für die Klassen 3 und 4 angenommen.

Suche nach Nima

Die Kinder in den dritten Klassen werden in den nächsten Wochen das Buch „Gefahr im Sausewald“ lesen. Die Kinder in den vierten Klassen freuen sich auf das Buch „Auf der Suche nach Nima“. Nach der Übergabe der Bücher durch den Rotary Club können die teilnehmenden Schulen mit den Lehrern nun in die spannende Lektüre einsteigen. Thekla Schäfer, Leiterin der Grundschule Herringhausen, möchte mit ihrer vierten Klasse gleich loslegen. „Wir wollen uns die Zeit für die Bücher nehmen und sind schon ganz neugierig auf den Inhalt. Toll, dass es diese Aktion gibt“, so Schäfer. In der Stadt Melle sind ebenfalls verschiedene Grundschulen bei dem Projekt dabei. Alle anfallenden Kosten von etwa 2000 Euro übernimmt der Rotary Club Melle-Wittlage.