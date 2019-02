Rabber. Die Projektidee der „Wittlager Mahlzeit“ stellte der DRK-Ortsvereinsvorsitzende Dr. Josef Hoffschröer den 80 Teilnehmern der DRK-Nachmittagsrunde im evangelischen Gemeindehaus in Rabber in Grundzügen vor.

Warum engagiert sich das DRK? Gibt es Bedarf und lässt sich das Gesamtprojekt finanzieren? Sind genügend freiwillige Helfer zur Mitarbeit bereit ? Der DRK-Kreisverband Wittlage sieht die „Wittlager Mahlzeit“ als ein übergreifendes Gemeinschaftsprojekt mit vielen Partnern, die die Aktion während des ganzen Jahres unterstützen.

Rohkonzept steht

Seit einigen Monaten wurden viele Gespräche geführt, so dass es jetzt ein „Rohkonzept“ gibt. Als Kooperationspartner haben sich die hiesigen Kirchengemeinden zur Mitarbeit bereiterklärt, nämlich die evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Bad Essen, Barkhausen-Rabber, Lintorf und die SELK in Rabber sowie die Katholische Kirchengemeinde Bad Essen. Für die Kirchengemeinden fungiert Kirchenvorstandsmitglied Helmut Schnitker als Koordinator. Auf Seiten des DRK wurden die Vorbereitungen von den Vorstandsmitgliedern Günter Harmeyer, Ulrich Sälter und Josef Hoffschroer federführend begleitet. Die Gemeinde Bad Essen, die durchaus einen Bedarf für einen regelmäßigen Mittagstisch in der vom DRK-konzipierten Form sieht, wird sich fördernd beteiligen.

Drei Köche sind dabei

Stattfinden soll die „Wittlager Mahlzeit“ voraussichtlich nach den Sommerferien im DRK-Sozialzentrum in Wittlage, Lindenstraße 193; hier gibt es neben dem Veranstaltungsraum eine neu eingerichtete Großküche, die auch die hygienerechtlichen Standards erfüllen kann. Kernpunkt der Idee ist, dass alle organisatorischen Arbeiten ebenso wie die Durchführung nur von ehrenamtlichen Kräften geleistet werden soll! Mit hauptamtlichen Kräften wäre eine solche Veranstaltung kaum finanzierbar. Ein gutes Zeichen, so Hoffschröer, "es gibt sie noch, Menschen mit Idealismus, die bereit sind, sich in den Dienst einer guten Sache zu stellen." Drei Köche mit der nötigen Fachkenntnis und der Bereitschaft zur Mitarbeit wurden gewonnen, nämlich Hermann Pannenborg, Ralf Krone und Peter Knödgen. Die Experten planen die küchenpraktische Umsetzung für Mahlzeiten, die schmackhaft sind und auch abwechslungsreich über die Laufzeit eines Jahres.

Mittwochs ab 12 Uhr

Nach dem vorläufigen Konzept soll die „Wittlager Mahlzeit“ jeweils mittwochs von 12 bis 14 Uhr im DRK-Sozialzentrum angeboten werden. Zielgruppe sind Menschen mit geringen Einkommen, aber ebenso auch Ältere und Alleinstehende, die das Treffen auch als eine Stunde der Begegnung ansehen, weil sich viele Menschen der betreffenden Generation in bestimmten Lebenssituationen eher einsam fühlen. Die „Wittlager Mahlzeit“ soll folglich ein offenes Angebot sein, dass niemanden ausschließt. Da das Essen möglichst kostenfrei angeboten werden soll, wurde im Vorfeld abgeklärt, das es Zuschüsse und Spenden dafür gibt, so dass dieses Ziel erreicht werden kann.

Für das Vorbereitungsteam gibt es noch viel zu tun und es soll in den nächsten Wochen eine Probe-Mahlzeit geben. Kernbotschaft: Die „Wittlager Mahlzeit“ will eine Dauereinrichtung und ein Markenzeichen werden, wobei die faire Zusammenarbeit mit allen Partnern im Vordergrund steht. Eine Konkurrenz zu bestehenden Angeboten für einen Mittagstisch soll es nicht geben. Freiwillige Helfer sind willkommen.