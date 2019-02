Pr. Oldendorf/Stemwede. Der im Zeichen der von der Politik beschworenen Energiewende in vielen Kommunen forcierte Ausbau von Windparks stößt immer wieder auf Widerstand. Windräder sind und bleiben umstritten, ganz besonders deutlich wird das seit Jahren im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke.

Dort werden Dörfer und Dorfgemeinschaften in Sachen Windräder nicht selten regelrecht gespalten. Die Diek-Niederung, die sogenannte "Babbelage", zwischen Niedermehnen, Twiehausen und Wehdem in Bohmtes Nachbargemeinde Stemwede, zum Beispiel wurde aus der Liste der Suchgebiete gestrichen. Nun müssen einmal mehr die Richter Recht sprechen. Am 7. März wird sich das Oberverwaltungsgericht in Münster mit der Frage befassen, ob der Flächennutzungsplan der Gemeinde Stemwede mit der Darstellung von Konzentrationszonen für die Windenergie rechtens ist - oder nicht.

Tiefflugkorridor

Eine Mehrheit im Rat hatte dafür gestimmt, die "Babbelage" nicht weiter als Suchgebiet für mögliche neue Windrad-Standorte zu verfolgen, und sich dabei auf die Bundeswehr berufen, die den Bereich entlang des großen Diekflusses in Stemwede als Tiefflugkorridor nutze. Der Kreis Minden-Lübbecke hatte sich gegen Windräder in diesem Bereich ausgesprochen, weil es ein Überschwemmungsgebiet sei.



Auf Kritik war das Ratsvotum bei jenen Stemwedern gestoßen, die in der "Babbelage" einen Bürgerwindpark errichten wollten. Als Ziel hatte die GbR damals erklärt, einen Windpark von Stemwedern für Stemweder bauen zu wollen. Die Bürgerwindpark Stemwede GbR hat inzwischen die Projektrechte an die Enertrag AG aus dem brandenburgischen Dauerthal abgegeben. Die Enertrag will das Projekt weiter entwickeln und hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster eingeschaltet.

Grundsatzurteil aus Leipzig?

Der Verein"Pro Pr. Oldendorf-Stemwede Contra Windkraft" wiederum ist seit Jahren aktiv. 2013 wurden fünf Windräder mit einer Gesamthöhe von 150 Metern in Getmold und Schröttinghausen in der Stadt Pr. Oldendorf genehmigt und 2014 errichtet. Alle Genehmigungen sind von Anfang an beklagt worden. 2015 entschied das Verwaltungsgericht Minden zugunsten des Windpark-Planers. 2017 sprach wiederum das Oberverwaltungsgericht Münster ein Urteil zugunsten des Naturschutzbundes (NABU) und der Anlieger. Aktuell befinden sich die Klagen in dritter Instanz beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Von dort wird ein Grundsatzurteil erwartet.

2018 wurden zwei weitere Anlagen (neben den fünf bestehenden) in Pr. Oldendorf-Getmold genehmigt. Auch gegen diese Anlagen wird aktuell beim Verwaltungsgericht Minden geklagt, wurde in der jüngsten Versammlung des Vereins betont.