Bad Essen/ Berlin. Jadula Laciny ist in Bad Essen aufgewachsen und heute im großen Musikgeschäft tätig. Sie ist mit dem deutschen Rapper Marteria verheiratet, schrieb ein Lied für die Toten Hosen und brachte am 8. Februar ihr erstes Album heraus.

Die Sängerin Jadula Laciny, geborene Freydank, wurde 1988 in Bissendorf geboren und ist auf dem Bad Essenerberg aufgewachsen.

Doch so richtig glücklich war sie in unserer Region nicht. In ihren Liedern kommen viele martialische und kämpferische Begriffe vor. "Ich habe das Leben als Kampf empfunden. So schön Bad Essen auch ist, ich habe viel Ausgrenzung erlebt. Damals waren meine Schwester und ich die einzigen Afrodeutschen an der Schule", sagt die 30-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.



Ab nach Berlin



Mit 17 Jahren zog sie für eine Ausbildung nach Osnabrück, zwei Jahre später nach Berlin. Sie wollte in eine größere Stadt und sie wollte Musik machen. "Berlin ist wie ein Magnet, wenn man in die Musik oder die Kunst will. Berlin ist für mich ein Sehnsuchtspunkt", so die Sängerin, die Gitarre, Geige, Schlagzeug und Klavier spielen kann.

Sie wusste früh, dass Musik ihre Leidenschaft ist. Der Musikunterricht und die Klangwelten bei Dr. Wilhelm Kramer an der Realschule Bad Essen haben ihr viel Spaß gemacht. "Ich wusste schon damals, dass ich irgendwann mein eigenes Album haben werde und jetzt ist es so weit", sagt sie stolz. Die vergangenen vier Jahre hat sie an ihrem Album "Nachricht vom Feind" gearbeitet, an den Melodien gefeilt und alle Texte selbst geschrieben.

Song für Campino geschrieben

Ein Song von ihr, bei dem sie nicht weiterkam, ist heute ein Hit der Toten Hose. Der Song "Laune der Natur" stammt aus ihrer Feder. Und wie kam es dazu? "Mein Mann und ich sind sehr gut mit Campino befreundet. Als er einmal bei uns war, hat er meinen Text gesehen und war begeistert", sagt Laciny voller Freude.

Der Text sei danach noch stellenweise verändert und umgeschrieben worden, aber der Titel blieb und wurde sogar zum Albumtitel. "Das ist wirklich eine sehr große Ehre für mich." Die Platinplatte von den Toten Hosen hat sie sich zuhause aufgehängt.

Ihr Zuhause ist in Berlin. Dort wohnt sie zusammen mit dem deutschen Rapper Marteria. Vor sechs Jahren kamen Marten Laciny und sie zusammen und seit vier Jahren sind sie verheiratet. Die Musik ist natürlich auch zuhause ein Thema. "Ich frage ihn auch mal nach Feedback oder einem Rat. Es ist schön, sich miteinander auszutauschen. Aber jeder macht sein eigenes Ding." Und wird sie oft als "Frau von Marteria" angesprochen? "Eigentlich nicht. Ich wurde bisher als eigenständig wahrgenommen. Es ist schön, verheiratet zu sein und wir sind stolz aufeinander."

Von Pop bis militärischen Einflüssen

Die Musik der Toten Hosen unterscheidet sich deutlich von der von Laciny, die ihren Musikstil "Military Dream Pop" genannt hat. Ihre Lieder enthalten Einflüsse von Pop, Rock und orchestraler Musik und sogar militärische Züge, die durch Trommeln (snare rolls oder drumline) ausgedrückt werden. Doppelschläge auf die Trommeln erinnern an Marschmusik oder das Militär.

In ihrem Song Uniform verknüpft sie martialische Stilfiguren und subtile Erotik. Neben Männern in Feuerwehrmontur oder Militäruniform trägt sie auch selbst eine Uniform, die aber bewusst figurbetont und einen weiten Ausschnitt hat. Im Refrain singt sie:





"Ich habe mein Herz verlorn an deiner Uniform. Zieh sie nicht aus, lass sie an, sei ein Mann."

Auf ihrer Website steht, dass sie so Sadomaso-Fantasien mit substanzieller Gesellschaftskritik verbinde. Sie selbst sagt, dass ihre Lieder etwas kämpferisches darstellen; die Videos mitunter plakativ und überspitzt seien. "Ich bin gespannt, was die Leute in meinen Songs sehen."



Auch wenn sie schon lange nicht mehr in Bad Essen gewesen sei, denke sie oft an die Heimat. Beim Reitverein Bad Essen lernte sie das Reiten. "Ich reite gerne und das Pony, das wir in Bad Essen hatten, haben wir immer noch. Es ist 26 Jahre alt." Für das Musikvideo ihres Songs "Treibjagd" ritt sie auf einem großen starken Friesen durch das Gelände.