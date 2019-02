Bad Essen. Bei der jüngsten Zusammenkunft des Arbeitskreises Ortsgeschichte im Alten Berghaus gab es einen regen Gedankenaustausch zur Frage, wie die Wittlager Bevölkerung die Annexion des Königreiches Hannover durch Preußen 1866 aufnahm.

Bekanntlich hatte damals das Königreich Hannover während des sogenannten Deutschen Krieges (Preußen - Österreich) gegen Preußen Partei ergriffen und trotz des Kriegsglückes am ersten Tage der Schlacht wegen fehlendem Nachschub schon wenige Tage später kapitulieren müssen.

Die Mitglieder des Arbeitskreises und die anwesenden Gäste diskutierten aber weniger die militärhistorischen Fragen, als vielmehr darüber, wie auch nach 1866 in den Dörfern des Wittlager Landes die Anhänglichkeit an das Herrscherhaus der Welfen weiter lebte und auch betätigt wurde.

Der Welfenpudding

Belustigung rief hervor, als zu der Frage, warum denn der „Welfenpudding“ diesen Namen trage. Diverse Mutmaßungen angestellt wurden, bis sich klärte, dass die Fahne der Welfen (gelb und weiß) namensgebend war. Auch zwei weitere Fragen konnten geklärt werden: Ein Teilnehmer berichtete, dass in seiner Familie seit mehr als 100 Jahren eine Kranzschleife aufbewahrt würde, auf der ein letzter Gruß aus dem ehemaligen Königshaus aufgedruckt sei.

Ein anderer konnte eine Bibel vorweisen, die 1901 zur goldenen Hochzeit mit folgender festlicher Inschrift überreicht worden war: „Ernst August, Herzog von Cumberland und Lüneburg, dem Jubelpaar...zu Hüsede zu ihrer goldenen Hochzeit.“





In beiden Fällen gab es die gleiche Erklärung des Rätsels: Nach 1866 ist die „Hannoversche Partei“ mit dem Ziel gegründet worden, an dem Ziel, das Königreich Hannover dereinst wieder zu errichten, festzuhalten. Auch im Wittlager Land gab es engagierte Mitglieder dieser Vereinigung, über die F.K. Sagebiel, Sohn des ehemaligen Pastors zu Bad Essen, 1980 berichtete. Danach war es üblich, dass der Herzog von Cumberland bei der Beerdigung eines besonders engagierten welfischen Parteigenossen einen großen Kranz mit der gelb-weißen hannoverschen Schleife niederlegen ließ. Ähnlich verhielt es sich bei besonderen Familienfesten bekannter Parteigänger.

Die Welfenanhänglichkeit

Erstaunen rief hervor, als ein weiteres Beispiel von Welfenanhänglichkeit aus der Runde vorgetragen wurde. Ein in deutscher Schreibschrift verfasstes mehrseitiges Gedicht, über mehrere Generationen im Familienbesitz befindlich, das in Versform den Wunsch zum Ausdruck brachte, dass das Königreich wieder auferstehen würde. Einig waren sich aber alle, dass spätestens mit der Hochzeit von Victoria – Luise von Preußen mit dem Herzog von Cumberland 1913 der alte Zwist wohl langsam sein Ende fand.

Einige der Anwesenden konnten sich sogar noch daran erinnern, dass die Prinzessin 1951 in Brockhausen anlässlich der Hundertjahrfeier des Posaunenchors auf dem Hof Möller (Opa Möller war alter Welfe) an der Kaffeetafel teilnahm.

Nächstes Treffen

Die nächste Zusammenkunft findet im Alten Berghaus findet am 21. März ab 19.30 statt , Interessierte sind willkommen.