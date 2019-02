Essenerberg. Warum unternehmen rund 30 Auszubildende aus Papenburg einen Tagesausflug nach Bad Essen – und verlassen den Ort später wieder mit einem leichten Schockfaktor?

Dieser kürzlich stattfindende Ausflug diente nicht etwa zur Freizeitgestaltung, sondern um sich über Suchterkrankungen schlau zu machen – an einem Ort, an dem man sich mit der Behandlung solcher Krankheiten besonders gut auskennt, nämlich der Paracelsus-Berghofklinik auf dem Essenerberg. Was sie dort erfuhren, war nicht immer leicht zu verdauen.

Die Erkrankung verstehen lernen

Einblicke in Erkrankungen geben, Verständnis dafür schaffen, neue Sensibilisierung erzeugen oder auch Vorurteile abbauen – alles Gründe und Ziele zugleich für den Besuch der Auszubildenden der Firma KS Gleitlager aus Papenburg in Bad Essen. Der zum Weltkonzern Kolbenschmidt/Rheinmetall gehörende Betrieb, der bei seinem 125. Geburtstag im Jahre 2013 bereits über 500 Mitarbeiter beschäftigte, legt Wert auf eine hilfreiche Suchtprävention. Schon vorab habe es eine enge Zusammenarbeit gegeben und die Führungskräfte der Firma seien in Bad Essen geschult worden, wie sie Suchterkrankungen erkennen und sensibel ansprechen oder gar begleiten könnten, berichtet die Pressesprecherin der Klinik, Judith Schwertmann, auf Nachfrage des Wittlager Kreisblatts. Zur Suchtprävention diente jetzt auch der Besuch der etwa 30 Azubis aus allen Bereichen, vom Elektriker oder Schlosser bis zur Bürofachkraft. Mit dabei: Andrea Fuchs, Assistenz Werksleitung, ihre Kollegen aus der betrieblichen Suchtberatung sowie die Ausbildungsleitung



"Du stumpfst einfach irgendwann ab"

Was die Azubis besonders bewegte: Die persönlichen Suchtgeschichten, die ihnen aktuelle Patienten schilderten – teilweise brutal offen und ehrlich. Im Durchschnitt habe er pro Monat 400 bis 500 € für Suchtmittel ausgegeben, berichtete ein aktueller Patient. Über einen Zeitraum von mehr als 8 Jahren komme dann schon eine ordentliche Summe zusammen: „Damit hätte ich mir auch meine Eigentumswohnung abbezahlen können“, ergänzt er. „Du nimmst was und für den Moment ist dann alles gut. Danach kommt es aber nur noch dicker und du stumpfst einfach irgendwann ab“, beschreibt ein Patient die ersten Gefühle beim Konsum und die Wirkung.

"Laufen und entscheiden muss der Patient am Ende selber..." Jana Bergerbusch, Psychologin der Suchtklinik

Die Psychologin Jana Bergerbusch komplettierte den Vormittag mit sehr gezielten Einblicken in die Therapie. Dabei wurden sowohl Gründe für einen Konsum thematisiert als auch Inhalte der Therapie. Zur Verdeutlichung griff sie auf das Bild eines Tisches mit vier Beinen zurück. Das Suchtmittel stelle für die Patienten ein Bein dar, wodurch Stabilität, Halt und Sicherheit entstehe. Fällt dieses Bein nun durch eine Suchttherapie weg, entstehe eine Instabilität, so Bergerbusch. Es ist klar: Ohne Ersatz kann es nicht funktionieren. In der Therapie wird den Patienten letztendlich die Möglichkeit gegeben neue Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren, sodass ein neues „Standbein“ entsteht. „Wir als Therapeuten sind Wegbegleiter für unsere Patienten. Laufen und entscheiden muss der Patient schlussendlich selber. Es liegt in der eigenen Verantwortung“, fasst sie zusammen.



Infobox - die Suchtklinik Infos: Über die Berghofklinik in Bad Essen Die Berghofklinik verfügt über 130 Therapieplätze für erwachsene Frauen und Männer. In der Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen kann das Team der Berghofklinik auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Seit der Eröffnung der Klinik 1977 werden durchschnittlich 500 Patienten und Patientinnen im Jahr behandelt. Die Klinik gehört zum Verbund der Paracelsus-Kliniken, mit 36 Einrichtungen an insgesamt 19 Standorten zu den großen privaten Klinikträgern in Deutschland gehören. Bundesweit betreuen rund 4.500 Mitarbeiter jährlich knapp 90.000 stationäre Patienten.





Den Azubis wurden dabei vor allem die Augen geöffnet für die eigene Gefährdung – denn Sucht ist niemals so weit weg wie man das gerne hätte. „Mir wurde klar wie nah wir doch alle eigentlich an einer Suchterkrankung dran sind. Ich hatte ein gewisses „Bild“ vor Augen zu den Patienten. Mir wurde aber klar, dass die Patienten wie du und ich sind – jeden kann es treffen“, reflektiert ein Teilnehmer.