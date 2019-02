Bad Essen . "Wir wissen nicht alles, können aber Wege aufzeigen", sagt Lisa Morig, Beraterin Job-Coaching der Caritas-Arbeits- und Dienstleistungsgesellschaft in Bad Essen. Seit drei Jahren werden in den Räumen der ökumenischen Beratungsstelle Arbeitslose auf dem Weg zurück ins Berufsleben begleitet. Jetzt wurde eine Zwischenbilanz gezogen.

Mit dem Ergebnis zeigten sich die Beteiligten überaus zufrieden. Ralf Chojetzki, Geschäftsführer der Caritas-Arbeits- und Dienstleistungsgesellschaft, sagte: "Mich freut, dass das hier so gut läuft." Das Job-Coaching gehört zu den Angeboten, die Arbeitslosen unterbreitet werden können, die von der Maßarbeit begleitet werden. Wichtig dabei: Die meisten Termine finden unter vier Augen statt, Treffen können auch bei den Teilnehmern stattfinden.

Verschiedene Wege

Das Coaching umfasst mindestens vier Stunden im Monat – über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten. Im Mittelpunkt steht jeweils die Frage; Was benötigt der Einzelne? Chojetzki erläutert: "Arbeitslosigkeit ist ein Symptom, das höchst unterschiedliche Ursachen haben kann, Entsprechend gibt es auch viele Wege, die zum Ziel Arbeit führen. Entscheidend ist ein individueller Plan." Michael Kelka, Bereichsleiter Kommunale Arbeitsvermittlung der Maßarbeit, unterstreicht: "Die Problemlagen sind insgesamt viel komplexer geworden." So stelle sich die Frage, wo der entscheidende Hemmschuh ist, der abgebaut werden muss, um zum Erfolg zu kommen. Eine Schwierigkeit: Manchmal wüssten das die Teilnehmer des Coachings selbst nicht. Morig: "Dann muss erst einmal Detektivarbeit geleistet werden."

Vertrauensbasis wichtig

Bis das Coaching läuft, erfordert es Vorbereitungen. Kelka: "Wir laden die Leute ein, stellen die Beraterin vor, um eine Vertrauensbasis zu schaffen." Dazu gehört die Botschaft; "Wir haben ein Angebot, das ihnen nutzen kann." Helen Rüggeberg, die zweite Beraterin Job-Coaching, weiß: "Irgendwann kommen die Leute gern zu den Terminen. Und es kommt vor, dass sie sich nach Ende des Coachings melden, wenn sie Arbeit gefunden haben." Ein wichtiges Zeil der Beraterinnen ist, dass die Teilnehmer erfahren, dass sie Hilfe annehmen können.

Hemmschwelle überwinden

Das große Ziel, so Kelka, ist Arbeit. Aber es gebe viele entscheidende kleine Schritte, die nicht minder wichtig seien. Ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente könne ebenso dazu gehören wie die Schuldnerberatung oder das Angehen psychischer Probleme. Beim Coaching, so Morig, stelle sich heraus, dass vielen bestehende Unterstützungsangebote gar nicht bekannt seien. Dann würden Erstkontakte, beispielsweise zum Familienservicebüro hergestellt und oft auch begleitet, um die Hemmschwelle zu überwinden. Die allererste Hürde, die es zu bewältigen gelte, sei ein Angebot wie das Coaching anzunehmen – verbunden mit der Grundbereitschaft, sich darauf einzulassen. Die Caritas-Beraterin weiter: "Die Teilnehmer merken schnell, dass kein vorbereiteter Plan, der für jeden gleich wäre, abgearbeitet wird, sondern dass nach individuellen Schritten gesucht wird."

Positive Zwischenbilanz

Die Tatsache, dass das Coaching nicht in einer Gruppe erfolge, so Kelka, erleichtere es den Teilnehmern, sich zu öffnen. Rüggeberg ergänzt: "Das Bewusstsein, dass hier jemand ist , der sich um mich allein kümmert, hilft oft." Entsprechend positiv fällt nach drei Jahren die Bilanz aus. Von den 109 in Bad Essen durchgeführten Beratungen, ist in rund drei Vierteln der Fälle etwas Greifbares geschehen – von der Aufnahme einer Arbeit über ein Qualifizierung bis hin zum Antrag auf einen Schwerbehindertenausweis. Chojetzki: "Ich glaube an die Kolleginnen." Er ergänzt: "Es ist nicht wirkungslos, was wir tun, wenngleich die Wirkung oft schwer zu bemessen sei." Kelka sagt: "Die Arbeit der Maßarbeit geht auch nach Abschluss des Coachings weiter, beispielsweise mit der Vermittlung von Stellenangeboten."

Hilfe zur Selbsthilfe

Das Bewerberpotenzial sei ganz bunt, reiche von Studierten bis zu Flüchtlingen. Es gelte, genau hinzuschauen, was jede einzelne Person mitbringe und was sie benötige. Morig: "Wichtig ist zu motivieren, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten." Weiter heißt es, dass Krankheit und mangelnde Mobilität bei Arbeitslosen ein großes Thema seien. Rüggeberg: "Wer psychische Probleme hat, befürchtet oft, nicht ernst genommen zu werden." Für die Beraterinnen gehe es darum zu sagen "Wir schauen gemeinsam und nicht: Ich weiß alles." Und wenn ein Leistungsbescheid der Maßarbeit Kopfzerbrechen bereite, helfe es oftmals, gemeinsam zur Dienststelle zu gehen mit der Bitte: "Können Sie uns das noch einmal erklären. Rüggeberg: "Dann klärt sich das fast immer." Kelka spricht den Austausch zwischen Maßarbeit und Caritas Coaching an: "Wo wir Steuergelder investieren, muss strukturiert gearbeitet werden." So oder so gelte: Ein Hilfeangebot sei wichtig, aber den Teilnehmern dürfe nicht zuviel abgenommen werden.