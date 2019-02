Bohmte. Auch 2019 kann im Altkreis Wittlage an einigen Sonntagen geshoppt werden. Ein Überblick über die verkaufsoffenen Sonntage in Bad Essen, Bohmte und Ostercappeln.

Verkaufsoffene Sonntage 2019 in Bohmte

28. April 2019 in Bohmte (während des Frühlingsfestes "Spaß an der Straß")



in Bohmte (während des Frühlingsfestes "Spaß an der Straß") 30. Juni 2019 in Hunteburg (während der Veranstaltung "Wir sind Hunteburg")



in Hunteburg (während der Veranstaltung "Wir sind Hunteburg") 29. September 2019 in Bohmte (während des Bohmter Marktes)



Verkaufsoffener Sonntag 2019 in Ostercappeln

2019 finden an folgenden Terminen verkaufsoffene Sonntage in Bohmte statt:

In Ostercappeln öffnen die Geschäfte in diesem Jahr am Sonntag, 8. September 2019, während der Kirmes.

Verkaufsoffene Sonntage 2019 in Bad Essen

Da Bad Essen eine Kurstadt ist, öffnen die Geschäft in der Innenstadt dort vom 1. Januar bis zum 31. Oktober 2019 und vom 15. bis zum 31. Dezember 2019 jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr.