Lintorf. Na endlich, der zweite Sieg in der 3. Liga! Rund 50 Lintorfer Fans, die mit einem Bus zum Spiel beim TV Cloppenburg anreisten, trieben die Lintorfer Volleyballerinnen zum überragenden 3:0-Erfolg (27:25, 25:15, 25:19) an.

Damit sammelte Lintorf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Bei Heimspiel-Stimmung starteten die Lintorferinnen mit voller Konzentration und Kampfgeist ins Spiel zweier Abstiegskandidaten mit Theresa Bahr im Zuspiel, Anne Maaß auf der Diagonalposition, den Mittelblockern Janina Depker und Linda Hinsken sowie Malin Hörsemann und Larissa Claaßen im Außenangriff.

Damit wählte Trainer Stefan Engelke eine gewohnte Aufstellung, die die Cloppenburgerinnen durch starke Lintorfer Aufschläge unter Druck setzte. Eine 14:7-Führung sollte jedoch nicht die Vorentscheidung sein, denn die Gastgeberinnen schlugen mutig und druckvoll auf und glichen auf 14:14 aus. Merle Hörsemann sorgte für einen Rhythmuswechsel und brachte die Lintorferinnen wieder in die Erfolgsspur. In einer spannenden Endphase sorgten überlegte Angriffe für die Entscheidung.

Schnelles Zuspiel

Merle Hörsemann blieb auf dem Feld und brachte die Heimmannschaft nicht nur mit ihrem schnellen Zuspiel zum Verzweifeln. Auch ihre Aufschlagserie brachte die VfLerinnen zu Beginn des zweiten Satzes in Front. Erika Weinmeister war gewohnt stark auf der Liberaposition, sodass auch die längsten Ballwechsel meist zu Punkten für das VfL-Team führten. Ein starker Block sowie weitere Aufschlagserien von Janina Depker und Anne Maaß sorgten für die Entscheidung. Der zweite Satz wurde gewonnen. Der erste Punkt war gesichert.

In vielen Spielen wurden Führungen kurz vor dem Satz- oder Spielende durch Nervosität verloren. Doch zusammen mit lautstarken Anfeuerungsrufen der Fans und mit unbedingtem Willen, das so wichtige Spiel zu gewinnen, startete Lintorf in den dritten Satz. Hörsemann bescherte durch ihre Aufschläge eine 6:0-Führung, doch bis zum 18:17 für Lintorf blieb es spannend. Dann sorgten die Außenangreiferinnen mit Spielwitz und abgezocktem Angriff für die Entscheidung.

Unglaublicher Jubel

Der erste 3:0-Sieg, das zweite Mal drei Punkte und ein unglaublicher Jubel waren das Resultat einer geschlossenen Mannschafts- und Fanleistung, die für den Doppelspieltag am 16. und 17. Februar hoffen lassen.

Lintorf: Merle Hörsemann, Malin Hörsemann, Erika Weinmeister, Theresa Bahr, Linda Hinsken, Janina Depker, Anne Maaß, Jannika Groß, Alessandra D’Argento, Laura Fischer, Jana Henschen und Larissa Claaßen.