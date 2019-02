Wehrendorf. Im Haus der Jugend in Osnabrück fand die Kreismeisterschaft im Schulschach statt, bei der die besten beiden Grundschulen aus Stadt und Landkreis Osnabrück ermittelt wurden. Und die Mädchen und Jungen der Grundschule Wehrendorf waren mit von der Partie – erfolgreich.

Nach guten Platzierungen in den vergangenen Jahren (6. und 4. Platz) konnten sich die Kinder im Januar 2018 erstmals als Vizekreismeister für die Bezirksmeisterschaften in Bad Zwischenahn qualifizieren. Durch den Übergang auf die weiterführenden Schulen war vom zuletzt erfolgreichen Team der Viertklässler (Tom Böttger, Samuel Moor, Noah Peter Henning und Tristan Topp) jedoch für 2019 kein Spieler mehr übrig. Es musste also ein komplett neues Team her.

Erfahrungen sammeln

Die Fußstapfen waren groß, der Erfahrungsschatz dagegen klein. Die Erwartungshaltung vor Turnierbeginn war daher gering. Man wollte einfach ein bisschen Spaß haben und in diesem Übergangsjahr erste Erfahrungen für die Zukunft sammeln. So zumindest hatte es der Schach-AG-Leiter geplant. Nun ja, das Talent und Geschick der Kinder sollte einen anderen Ausgang bescheren.



Anreise per Linienbus

Bereits um 7.10 Uhr traf man sich in der Schule und nach einer kurzen Übungsrunde ging es für die insgesamt drei Wehrendorfer Vierer-Mannschaften (unter ihnen sogar zwei Erstklässler) mit dem Linienbus nach Osnabrück. Für einige Kinder war die Fahrt in einem vollen Schulbus mit Umstieg am Neumarkt, die mehr als die Hälfte der Spieler auch noch stehend bewältigen mussten, das erste Abenteuer des Tages. Dies jedoch schien der Konzentration nicht abträglich zu sein, denn von Beginn an zeigten alle Kinder, dass hier keiner ausschließlich zum Waffelessen am Kiosk gekommen war.

Dominantes Team

GS Wehrendorf 1 (in der Besetzung Moritz Rehmet, Leander Topp, Julian Strunk und Marieke Droste) begann in den ersten beiden Runden gegen Dissen 2 und Hagen 2 mit deutlichen Siegen von 3,5:0,5 und 4:0. Dann jedoch folgte ein klares 0:4 gegen die Elisabethschule Osnabrück, gegen die man im letzten Jahr noch unentschieden spielen konnte. Hier wurde die fehlende Erfahrung der neuen Mannschaft zum ersten Mal deutlich sichtbar. An diesem Tag sollte der Schule aus Hellern übrigens kein Gegner zu schwer sein: Ein Turniersieg mit maximaler Mannschaftspunktzahl sollte auf sie warten.

Direktes Duell

Die Kinder ließen die Köpfe nicht hängen und kämpften sich in den nächsten Runden wieder schrittweise an die Spitze heran. Und so kam es, dass in der 7. und letzten Runde der Showdown wartete: das direkte Duell um das verbleibende Ticket für die Bezirksmeisterschaft in Delmenhorst gegen St. Martin Hagen 1, eine seit vielen Jahren für ihre starken Schachleistungen bekannte Schule. Ausgerechnet gegen sie, gegen die man in den vergangenen Jahren noch nie gewinnen konnte, brauchte Wehrendorf jetzt einen Sieg.

Das Spiel war dann auch denkbar knapp. Wider Erwarten schafften die Wehrendorfer Kinder am Ende einen 2,5:1,5-Sieg. Ein Pokal und die Vizekreismeisterschaft mit 11:3-Mannschaftspunkten waren der verdiente Lohn. Die Bezirksmeisterschaft Weser-Ems der besten acht Grundschulen wartet dann Ende Februar. Die junge Truppe konnte stolz auf sich sein und will den Altkreis Wittlage dort würdig vertreten.

Gute Leistungen

Eine Frage ist noch ungeklärt: Was war eigentlich mit den beiden übrigen Wehrendorfer Mannschaften?





Nun, auch sie zeigten gute Leistungen. Wehrendorf 2 (mit Jonas Niemann-Meinberg, Alessio Peter, Cedric Westerkamp und Eileen Beckmann) sowie Wehrendorf 3 (mit Samuel Gohmann, Lukas Semke, Timo Nowak und Phelan Topp) landeten mit 7:7 beziehungsweise 6:8-Gesamtpunkten und den Plätzen 7. und 8 im Mittelfeld des Tableaus. Erstaunlich gut waren dabei vor allem die beiden Erstklässler, die ausnahmslos gegen deutlich ältere Kinder spielen mussten und dennoch 4 beziehungsweise 4,5 Brettpunkte holen konnten. Klein, aber oho! Weitere Bilder zum Turnier gibt es für alle Interessierten übrigens auf der Schulhomepage www.gs-wehrendorf.de.