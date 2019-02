Barkhausen. Zu seiner diesjährigen Jahreshauptversammlung hatte der Verschönerungsverein Huntetal-Barkhausen am Sonntag in die Alte Schule eingeladen. Dabei zog die Gemeinschaft eine durchweg positive Bilanz über die geleistete Arbeit.

Die Vorsitzende Anita Langenkamp lobte insbesondere die gute Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen in Barkhausen.

Schriftführerin Anke Uhlmann blickt auf die Veranstaltungen 2018 zurück. Dazu gehörte die Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Iburg. Auch eine Radtour an den Dümmer stand auf dem Programm. "Für dieses Jahr sind gleich drei Radausflüge geplant", so die Schriftführerin.





Auf eine gute Resonanz stieß das Familienfest der Huntetaler an den Saurierspuren. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war die Wahl des Vorstands. Hier blieb fast alle beim alten: Anita Langenkamp ist weiter die Vorsitzende des Vereins. Ihr Stellvertreter bleibt in den kommenden beiden Jahren Dietmar Komber. Die Kasse bleibt in den Händen von Christina Porcher.

Das Vorstandsteam

Die einzige Veränderung gab es beim Amt der Schriftführerin. Für Anke Uhlmann rückt Beisitzer Pascal Porcher nach. Als Wanderwart blieb dem Verschönerungsverein Jens Wilker erhalten. Als stellvertretende Kassenwartin bleibt Evelin Gnacke dem Verein erhalten. Der stellvertretende Schriftführer heißt weiterhin Dirk Langenkamp. Neu in den Beirat wurde Anke Uhlmann aufgenommen. Den Beirat stärkt weiterhin Stefanie Schnittker.

Aktion "Saubere Landschaft"

Erinnern möchte der Vorstand an die nächste Termine des Vereins. Am 16. März findet die jährliche Aktion „Saubere Landschaft" in der Gemeinde Bad Essen statt. Einen Tanzkurs will der Verein ebenfalls anbieten. Am 7. September soll das Dorffest stattfinden. Und neu gestaltet wird der Laternenumzug. Zum ersten Mal soll er nämlich als Fackelwanderung durchgeführt werden.