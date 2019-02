Bad Essen/Ostercappeln. Erstmals gingen die Kunstschule Bad Essen und der Kulturring Ostercappeln gemeinsam auf Reisen. Ziel war das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Dort schaute sich die Gruppe die Ausstellung „Bauhaus und Amerika – Experimente in Licht und Bewegung“ an, die noch bis zum 10. März andauert.

Während der Führung im LWL-Museum erfuhr die Gruppe dann von Museumsmitarbeiter Tim Greiffelt, dass das 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründete Staatliche Bauhaus das Anliegen hatte, die Gattungsgrenzen zwischen bildender, darstellender und angewandter Kunst aufzulösen.

Mit seiner ganzheitlichen Lehre war die Kunstschule eine der innovativsten Institutionen der Moderne. Als sie 1933 von den Nationalsozialsten aufgelöst wurde, emigrierten zahlreiche Künstler des Bauhauses in die USA, um dort an Institutionen wie dem Black Mountain Collage in North Carolina oder dem New Bauhaus in Chicago zu lehren. Somit ermöglichten sie ein Fortleben der pädagogischen und künstlerischen Ideen des Bauhauses.

Licht- und Bewegung

Zum 100. Geburtstag der Kunstschule und im Rahmen des Projektes „100 Jahre Bauhaus im Westen“ zeigt die Ausstellung die wechselseitigen Beziehungen von Bauhaus-Künstlern und amerikanischen Kunstschaffenden auf dem Feld der Licht- und Bewegungsexperimente. Ausgehend von der Bauhaus-Bühne als interdisziplinäres Laboratorium sind in der Ausstellung Licht und kinetische Kunst, experimenteller Film und Fotografie, Op Art sowie Tanz und Performance aus den 1920er Jahren bis heute zu sehen.





Besonderes Aufsehen erregte bei den Gästen aus dem Wittlager Land die Installation „Merry go round“ aus Stahl, Holz, Aluminium und Motor des Künstlers Marcel Dzama der sich in seinen Arbeiten unter anderem mit den Bühnenwerken Oskar Schlemmers auseinandersetzt. Schlemmer wurde nämlich 1920 an das Bauhaus in Weimar berufen und übernahm 1923 die Leitung der Theaterwerkstatt. Mit vielen neuen Kunsteindrücken und Impulsen kehrte die Gruppe am Abend zurück